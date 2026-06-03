半島酒店集團旗下五間酒店勇奪《Condé Nast Traveler》雜誌首屆「Triple Crown」大獎

《Condé Nast Traveler》被公認為全球旅遊雜誌翹楚之一，編採水準精良，帶領世界各地的讀者探索奢尚旅遊、行程熱點及酒店住宿。這項新設的「Triple Crown」奬項，旨在表揚過去三十年來榮登該雜誌的「熱榜」、「金榜」及「讀者之選」全部三大權威名單的精選酒店。

「Triple Crown」名單匯集雜誌編採人員與業界讚譽以及旅客推崇，榜上有名的頂級酒店皆展現長久的卓越水平，而非特定某刻的短暫成就。入圍的精選酒店持續深受《Condé Nast Traveler》雜誌編輯及全球讀者愛戴，水平之高傲視同儕。

雜誌的「熱榜」聚焦年度最佳新開業酒店，「金榜」則由《Condé Nast Traveler》雜誌編輯每年選出世界各地的心頭好酒店，而「讀者之選」大獎則經全球讀者評選。這三大評選結果，構成了衡量酒店業界的創意、專業及賓客體驗的全面指標。

香港上海大酒店有限公司營運總裁羅瑞思說：「我們很高興集團旗下五間半島酒店，位列《Condé Nast Traveler》雜誌首屆『Triple Crown』奬項。每家入選的半島酒店，既展現了所在城市的獨有面貌，同時保持鮮明的半島風格，充分體現了半島團隊的敬業精神，致力為賓客提供無微不至的周到服務及待客之道，以及超越酒店住宿的非凡體驗。」