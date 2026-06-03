RX Japan GK將舉辦「日本食品」輸出展夏季展，面向東南亞采購商展示出口級日本食品

東京2026年6月3日 /美通社/ -- RX Japan GK 將於2026年6月24日至26日在Tokyo Big Sight（東京國際展覽中心）舉辦「日本食品」輸出展夏季展("JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR SUMMER)，為來自東南亞及世界各地的采購商提供專屬契機，發掘可出口的日本食品與飲品。

圖片：https://drive.google.com/file/d/1C1JDnGsbpBuTrD-NT9f5KdYM7YcBCSLU/view?usp=sharing

東南亞地區對日本產品的需求持續攀升，抹茶及其他高端食材備受青睞，本屆展會恰逢其時，不僅呈現抹茶相關產品，更展示多款專為海外市場打造的高品質日本食品。參觀者可發掘加工食品、飲品、高端食品、健康食品及高附加值產品，適用於零售、餐飲及分銷渠道。