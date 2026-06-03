XTransfer與BBVA達成合作

共同升級拉美及歐洲跨境支付服務

阿姆斯特丹，荷蘭 - 2026年6月3日 - 全球領先的 B2B 跨境貿易支付平台XTransfer與全球性金融集團BBVA，在阿姆斯特丹舉辦的「2026年歐洲Money20/20」金融科技盛會上簽署合作備忘錄，雙方將深化在拉丁美洲與歐洲地區的跨境支付基礎設施合作。



XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標與BBVA全球科技、媒體和電信（TMT）行業聯席主管Ksenia Nekrasova出席本次「2026年歐洲Money20/20」，並代表雙方簽署合作備忘錄 。

根據本次合作備忘錄，XTransfer與BBVA將發揮各自優勢，共同探索打造一體化跨境金融解决方案，服務範圍覆蓋拉美、歐洲及中國香港特別行政區，包含外匯兌換、本地支付與跨境支付等業務。雙方還將探索運用API、數字平台、收款解决方案及虛擬賬戶等技術與創新工具，實現更自動化、實時化、無縫化的外匯兌換與交易處理。通過優化支付流程、提升業務連通性，本次合作有望為開展國際貿易的中小企業增强跨境金融服務的可擴展性、效率與可靠性。



近年來，中拉貿易往來日益緊密。XTransfer數據顯示，2025年平台來自拉美地區的收款量同比增長94%。但衆多中小企業仍面臨開戶流程緩慢、外匯限制、合規流程複雜等跨境結算難題，XTransfer與BBVA的此次合作正是為了解决這些行業痛點。



對XTransfer而言，此次合作將進一步强化其全球統一跨境貿易結算網絡和風險管理體系X-Net在兩大核心區域的覆蓋廣度與服務深度。拉美已成為中國出口商結算業務的高增長通道，而BBVA在拉美與歐洲的廣泛布局，將進一步提升XTransfer的服務觸達能力與市場競爭力。



憑藉 XTransfer 全球超 89.7 萬家中小企業客戶網絡，本次合作也將鞏固BBVA在全球支付領域的地位，拓展其跨區域服務更多元化客戶群體的能力。



XTransfer 創始人兼創始人鄧國標表示：「拉丁美洲是一個充滿活力但服務有待完善的B2B貿易通道，中小微企業在這裡仍面臨著諸多挑戰。我們非常高興能與BBVA簽署這份合作備忘錄，這讓我們能够借助其深厚的本土專業經驗，將X-Net的基礎設施直接引入該地區 。雙方將携手簡化跨境金融流程，為全球貿易商提升資金結算效率與金融普惠性 。」



BBVA全球科技、媒體和電信（TMT）行業聯席主管Ksenia Nekrasova表示：「除了交易規模增長，我們還觀察到客戶運營模式的轉變：數字平台需要全球化、實時化、高度集成化的服務。本次合作讓我們能預視這發展趨勢，强化在科技、媒體與通信領域的服務能力，為客戶國際化拓展提供適配其業務規模與複雜度的解决方案。」





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