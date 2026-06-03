TrendAI™ 推出 Inception 計劃引領新一波安全人工智能創新浪潮

AWS、GMI Cloud及人工智能初創生態系攜手支持協助企業打造可信賴的人工智能方案

香港 - 2026年6月3日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）旗下企業級人工智能保安領導者 TrendAI™ 於COMPUTEX宣佈一項全新計劃，賦能人工智能方案供應商更快速建構、驗證並推出以「安全為設計核心」的人工智能產品。名為 Inception的計劃整合了人工智能保安專業、技術賦能與市場推廣支援，協助合作夥伴在無需自行建立深層人工智能保安能力之下加速安全發展。



進一步了解TrendAI™ Inception 計劃： https://resources.trendmicro.com/TrendAI-Inception-Partner-Program.html



TrendAI™ 平台暨營運長金敬秀表示：「人工智能進入生產環境的速度已超越多數機構建立相應資訊保安防護措施的進程。隨著客戶需求增長，攻擊也與日俱增。許多人工智能開發商缺乏專職資訊保安團隊，也缺乏保護大規模人工智能系統的相關經驗。我們提供獨特的專業知識，協助業界更快推出值得信賴、安全可靠的人工智能方案，將創新轉化為真正符合企業需求的成果。」



人工智能初創企業雖然具備快速創新的優勢，但企業客戶評估及引進人工智能時，往往更重視信任基礎、管治機制與資訊保安成熟度。TrendAI™ 透過完善的人工智能保安與管治能力，協助企業縮短創新與信任之間的落差。



此計劃旨在協助新興人工智能業者，從技術賦能、人工智能保安優勢到夥伴專屬利益，全面提升涵蓋模型、管線、代理與資料等完整人工智能技術組合的安全成熟度，具體內容包括：

人工智能紅隊／紫隊演練服務 （享夥伴優惠價格）——由TrendAI™專家執行，針對提示詞注入、越獄攻擊、系統提示洩漏及工具濫用等情境，驗證人工智能應用程式的韌性，根據OWASP LLM Top 10及MITRE ATLAS框架提供基準測試與驗證報告，透過內建安全於設計中，讓新興業者有信心地面市。

（享夥伴優惠價格）——由TrendAI™專家執行，針對提示詞注入、越獄攻擊、系統提示洩漏及工具濫用等情境，驗證人工智能應用程式的韌性，根據OWASP LLM Top 10及MITRE ATLAS框架提供基準測試與驗證報告，透過內建安全於設計中，讓新興業者有信心地面市。 免費點數 ——提供六個月TrendAI Vision One™ AI Security免費使用權，供開發或概念驗證環境測試與驗證。

——提供六個月TrendAI Vision One™ AI Security免費使用權，供開發或概念驗證環境測試與驗證。 整合與賦能 ——提供參考架構、SDK/API及整合範例，與常見人工智能開發框架相互對接。

——提供參考架構、SDK/API及整合範例，與常見人工智能開發框架相互對接。 客戶端資訊保安素材 ——提供白皮書與方案簡介，協助向客戶清晰傳遞人工智能保安價值。

——提供白皮書與方案簡介，協助向客戶清晰傳遞人工智能保安價值。 人工智能資訊保安諮詢與輔導 ——為開發團隊提供結構化培訓與專家指導，涵蓋人工智能保安最佳實務、威脅意識與實施建議。

——為開發團隊提供結構化培訓與專家指導，涵蓋人工智能保安最佳實務、威脅意識與實施建議。 聯合行銷與客戶曝光率——共同出席TrendAI™ Spark活動，並名列TrendAI™ 合作夥伴，擴大接觸面，與尋求合資格人工智能夥伴的客戶建立連繫。

包括GMI Cloud在內的合作夥伴，正建構並部署其平台，以推動下一波人工智能創新浪潮。Inception 計劃的設計，正是直接回應人工智能初創企業對獲得可靠資訊保安驗證、加速企業採購的迫切需求。「隨著企業將人工智能從實驗性應用推進至大規模部署，資訊保安已成為人工智能基礎架構不可或缺的一環。GMI Cloud專注於提供可擴展的人工智能基礎設施與推論平台，為現實企業環境而生。我們也深知，人工智能在模型、代理、管線與推論工作流程等方面，帶來了全新的受攻擊面。透過Inception 計劃，我們可將可擴展的人工智能基礎設施與TrendAI™數十年的資訊保安專業結合，協助客戶以更高信任、管治與營運信心部署人工智能，共同實現更安全、可擴展且符合企業需求的人工智能部署。」「在昂鋐科創，資訊保安是我們產品設計哲學的根本。作為服務工業企業的人工智能原生平台，我們必須從第一天起就確保最高標準的安全性、可靠性與信任。TrendAI™ 的紫隊測試專家能幫助我們驗證架構、發掘原本可能被忽視的漏洞，並在產品上市前強化平台。這項來自TrendAI™ 的獨立驗證，不僅提升了客戶信任，也在我們向工業企業推出人工智能原生解決方案的過程中，帶來了明確的競爭優勢。」加入Inception 計劃的合作夥伴，將能透過TrendAI Vision One™ AI Security存取人工智能保安套件，其中涵蓋資料與安全態勢管理、即時掃描工具、安全存取、Agentic SIEM等多項功能。