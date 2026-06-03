【世界的饗饗】第⼆章「味旅 • 西班牙」INPARADISE 饗饗攜⼿《⽶其林指南》名廚推聯名料理

經典之上，以現代⼿法重新詮釋西班牙風味

台北2026年6月3日 /美通社/ -- 台北知名高空Buffet品牌INPARADISE饗饗持續推進年度國際餐飲企劃《世界的饗饗 TASTE THE WORLD, INPARADISE》，以「⼀餐區、 ⼀名店」為核心理念，透過料理串連各國文化、風土與生活方式。延續首波《味旅・義大利》的成功經驗，第二站正式來到西班牙，攜手《臺灣米其林指南》推薦餐廳JARANA創辦人Daniel Sanz Martin主廚，共同打造期間限定聯名料理，帶領賓客展開一場融合傳統與創新的味覺旅程。

若說義大利展現的是經典與優雅，那麼西班牙，則代表著當代料理發展的重要轉折。從酒館文化到分子料理革命，西班牙長年以創新精神影響全球餐飲產業，在保留地方飲食文化的同時，不斷透過技法與結構的突破，重新定義料理的可能性。從經典Tapas到享譽國際的現代料理，西班牙不僅擁有鮮明的風味特色，更成為世界餐桌上的重要文化符號。