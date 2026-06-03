COMPUTEX 2026：神雲科技引領多元化 AI 解決方案

首推52U液冷機櫃與一站式整合方案，攜手生態系迎接代理式 AI 浪潮 台北2026年6月3日 /美通社/ -- 全球高效能伺服器解決方案領導者神達控股股份有限公司（股票代號：3706）子公司神雲科技（MiTAC Computing Technology Corp.），於台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）R0504 展位展出能支援多樣化工作負載需求的全方位整機櫃解決方案，以多功能一站式 AI 基礎架構，支援從模型訓練、推理到檢索增強生成（RAG） 的完整 AI 生命週期，協助客戶應對全球代理式 AI 浪潮中可能面臨的空間、運算與能源限制。

神雲科技總經理黃承德（Rick Hwang）表示：「在 COMPUTEX 2026 上，神雲科技展現如何透過緊密的生態系策略合作，全面釋放AI 工作負載。藉由整合高效能 AI 平台與堅實的軟硬體生態系，我們為現代資料中心提供了靈活、開箱即用的多元化端到端 AI 解決方案，引領生成式AI發展與落地。」 今年展攤以「引領多元化 AI 解決方案（Advancing Diversified AI Infrastructure）」為主軸，展出包含 52U 高密度 AI 液冷機櫃、鑽石散熱 （Diamond Cooling）伺服器、自主研發軟韌體、AI Together 生態系解決方案及模組化 AI 資料中心共五大亮點。

神雲科技更深化佈局 NVIDIA MGX 平台，首次公開搭載第六代 AMD EPYC™ 處理器的次世代 G 系列 AI MGX 伺服器；並同步展示搭載 NVIDIA Vera 處理器和NVIDIA Grace 處理器的 R1917GC 管理伺服器，展現平台整合實力。 自研開發軟韌體提升資料中心管理彈性，實現大規模叢集調度 因應大規模硬體佈署所帶來的算力調度挑戰，神雲科技發表自研軟韌體方案，全面提升 AI 基礎架構的管理彈性。本次展示的基板 (baseboard) 管理控制器韌體堆疊 MiOBMC™ 與其系統韌體（BIOS）MiOPF™ 是基於開放平台架構而研發，能賦予資料中心營運商對硬體底層的掌控權，有效避免供應商鎖定，並滿足客製化的資安防護，提供安全、透明且永續的架構設計。

因應代理式 AI 浪潮，神雲科技與 NVIDIA Inception 計畫合作夥伴未來巢（Futurenest）合作，在旗艦型 8-GPU AI 推論伺服器 MiTAC G4520G6 上成功展示代理式 AI 安全治理的概念驗證（PoC），呈現即時且高效的安全治理工作負載。同時，聯華神通集團旗下的神通資訊科技，也於現場展示「Powering the Private AI, Agent Hub and Builder」方案，協助企業在安全的前提下部署本地端 AI 數位員工。 在部署模組化 AI 資料中心方面，神雲科技與 Tonomia 共同打造「TonoForgeTM 模組化資料中心（TonoForge™ Modular Data Center）」，面對現代電網容量受限的痛點，以 MiTAC G4826Z5 AI 液冷伺服器組成液冷機櫃與 Tonomia 能源管理系統整合，讓過往受場域限制的資料中心建置期大幅縮短至 12 週。

神雲科技自 2024 年完成品牌整合後，持續深化其領先的硬體基礎與自主軟韌體研發實力，與合作夥伴亦從規格相容，升級為開創性的整合機櫃級（Rack-scale）與叢集級（Cluster-level）技術突破。未來，神雲科技將以生態系賦能者角色，提供涵蓋運算、儲存、通訊到散熱的一站式軟硬體解決方案，並積極拓展新型態、模組化資料中心發展，攜手生態系夥伴落實「AI Together」願景，共同建構更具韌性且智慧的AI未來。 了解更多： 活動網址 https://www.mitaccomputing.com/en/campaign/computex2026

AMD平台產品型錄

Intel平台產品型錄

NVIDIA平台產品型錄

關於神雲科技（MiTAC Computing Technology Corp.） 神雲科技股份有限公司（MiTAC Computing Technology Corp.）為神達控股集團（MiTAC Holdings）旗下子公司，憑藉自 1990 年代以來的深厚產業經驗，提供多元、節能高效的伺服器解決方案。專注於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、雲端運算及邊緣計算，神雲科技採用嚴謹的方法，確保不僅在單機（Barebone）層級，更重要的是在系統與機櫃層級，皆能達到無與倫比的品質，充分發揮卓越效能與系統整合。這項對品質的承諾，使神雲科技在業界獨樹一幟。神雲科技為超大規模數據中心、HPC 及 AI 應用，提供量身打造的解決方案，確保最佳效能與高擴展性。

神雲科技擁有全球布局與端到端的服務能力，涵蓋研發、製造到全球技術支援，提供靈活且高品質的解決方案，以滿足企業的多元化需求。憑藉 AI 及液冷技術的最新發展，以及 Intel DSG 與 TYAN 伺服器產品的整合，神雲科技致力於打造兼具創新、效率與可靠性的伺服器技術與產品，助力企業迎接未來挑戰。 官方網站：https://www.mitaccomputing.com/ View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/computex-2026-ai--302790020.html SOURCE 神雲科技股份有限公司