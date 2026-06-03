Mesabi Metallics 將部分版稅權益變現 2.65 億美元

明尼蘇達州納什沃克2026年6月3日 /美通社/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) ， 在 Essar Group 支持下，同意將其 50% 版稅權益出售予 The Metals Royalty Company Inc. (TMCR) ，總代價為 2.65 億美元，即該版稅平台估值超過 5 億美元。 與 TMCR 的交易將分兩期等額完成，每期 1.325 億美元：第一期已於 2026 年 6 月 1 日交割，第二期預計在 60 天內交割。 是次交易所得款項，大部分將投放於 Mesabi Metallics 的未來發展。

是次交易進一步肯定 Mesabi Metallics 位於明尼蘇達州的世界級直接還原 (DR) 級鐵礦礦山、選礦廠及球團廠的優秀質素、規模及長遠策略價值，該項目預計在 2026 年第三季開始投產。

投產後，Mesabi Metallics 將成為北美區內少數能夠大量供應本地生產的商品級直接還原鐵礦球團的生產商之一。 這類球團是電弧爐煉鋼的關鍵原料，但美國目前仍在供應上高度依賴從巴西等國家的進口。 Mesabi Metallics 投產後將有助提升本土製造業的競爭力，並支援基建、汽車、造船、國防及能源等關鍵產業。

投產初期，Mesabi Metallics 已躋身全球成本最低的鐵礦石生產商之列。 此結構性優勢，來自其礦體的超凡品位與宏大規模、現代化的加工基建，加上其坐落於美國中西部心臟地帶的策略地利。 Mesabi Metallics 從設計之初，便致力生產全球頂級品質及最高品位的直接還原球團，使其產品成為電弧爐鋼鐵生產商的首選進料。