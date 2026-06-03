永擎電子於 COMPUTEX 2026 發表搭載 NVIDIA Vera CPU 新世代 AI 基礎架構

台北2026年6月3日 /美通社/ -- 專注於伺服器研發與創新的永擎電子（股票代號：7711）於 COMPUTEX 2026（南港展覽館二館 R0514 攤位）期間首度展示搭載 NVIDIA Vera CPU 的新世代 AI 伺服器平台 2UXGM-VERA2，並以「永續驅動 擎啟全域 AI」為主軸，同步展出涵蓋 AI Factory、推論雲端(Inference Cloud)及邊緣 AI 應用的完整新世代AI 平台陣容，展現其推動從邊緣到雲端、橫跨各種AI佈署規模的完整布局。

加速 Agentic AI 應用落地

隨著 AI 產業的發展重心從單純追求模型規模擴展，進一步邁向 Agentic AI 時代，整體產業正經歷根本性的轉變。這種從「人與 AI 對話」進化到「AI 與 AI 協作」的新模式，使 CPU 執行能力成為關鍵效能瓶頸。