Metanoia亮相COMPUTEX 2026：展示AI-RAN生態 推出突破性5G開源SDR平台

Metanoia透露，多個台灣地區政府資助的5G研發項目取得重大進展，公司已與台灣頭部電信及網絡設備廠商簽署戰略合作備忘錄。這一系列合作落地，彰顯了Metanoia助力夯實台灣在全球通信產業鏈中的地位、加快下一代無線基礎設施建設的發展佈局。

參觀者可前往 台北南港展覽館 1館K0531展位 ，現場體驗Metanoia基於旗艦MT2824 5G系統級晶片(SoC)打造的FR1、FR2頻段Open RAN解決方案實測演示。

台北2026年6月3日 /美通社/ -- 下一代無線基礎設施半導體解決方案領導廠商Metanoia Communications今天在COMPUTEX 2026上宣布，其旗下5G開源軟件定義無線電(SDR)平台與搭載AI-RAN技術的5G分布式單元(DU)服務器完成整合；同時正式商業化落地 MOSART （Metanoia開源先進無線電技術）項目，搭建開源SDR基礎架構，助力全球Open RAN技術創新提速。

Metanoia軟件定義平台專為新一代AI-RAN架構研發，可幫助運營商將AI算力部署至網絡邊緣，依托軟件迭代升級，優化資源利用率、設備能耗表現與產品服役周期。面向原始設計製造商(ODM)和原始設備製造商(OEM)合作伙伴，企業提供完整硬件設計套件(HDK)與半交鑰匙軟件開發套件(SDK)，加速產品商用落地。

該架構條目編號為 O-RAN.WG7.OMC-HRD: Metanoia-Based O-RU ，印證了Metanoia高集成度、低功耗SoC平台，可簡化射頻硬件設計、降低整機系統複雜度，縮短Open RAN設備商用落地周期。

Metanoia取得行業裡程碑成果，成為首家正式納入O-RAN聯盟WG7白盒參考架構的晶片供應商，相關方案覆蓋FR1頻段24 dBm、5W射頻單元，FR2頻段50 dBm規格方案目前處於最終審核階段。

首期產品陣容包含：

4T4R 24 dBm Indoor O-RU

4T4R 5W and 15W FR1 Outdoor O-RUs

50 dBm EIRP FR2 Outdoor Radio

Metanoia Communications首席執行官Stewart Wu博士表示：「MOSART為運營商、OEM與ODM廠商提供靈活的無線網絡迭代底座，支持邊緣端新一代AI應用落地。相關產品已在2026年春季O-RAN PlugFest大會上順利完成互操作性驗證，我們十分期待攜手生態合作伙伴推進MOSART商業化落地，在全球范圍內加快AI-RAN技術規模化商用。」

關於Metanoia Communications

Metanoia Communications專注研發高集成度半導體與配套軟件解決方案，深耕5G、Open RAN及下一代無線基礎設施領域。憑借自研軟件定義無線電架構、高端系統級晶片平台與MOSART產業生態，幫助客戶縮短產品研發周期，落地可規模化的全球無線通信解決方案。