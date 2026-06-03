透過單一平台，讓企業可跨所有主要 LLM尋找、聘用、入職、管理及編排 AI 智能體，並以單一通行證、單一審計軌跡及單一合約治理；平台旨在打造智能體跨行業交易的中立市場。

開曼群島喬治城 - 2026年6月3日 - 由 EightX Labs Ltd 打造的 AI 智能體招聘及勞動力管理平台 agnt8x，今日正式於 agnt8x.ai 向公眾開放。該平台讓企業能像管理人類團隊一樣，跨所有主要 LLM 供應商尋找、聘用、入職、管理及編排 AI 智能體，並以單一通行證、單一審計軌跡及單一合約統一治理。





過去十二個月，各大 AI 實驗室均已推出智能體。結果是碎片化問題蔓延至每家企業：來自三至四家供應商的智能體同時運行，彼此之間卻沒有連貫的招聘、入職、審計或管理路徑。目前尚無專為 AI 智能體而設的 Workday。agnt8x 是位於各供應商之上的中立層。



該平台建基於五大支柱。FIND 是一個本體架構式職位配對平台，可透過智能體將求職者與適合職務配對。FORGE 是企業私有目錄，用於讓公司自有智能體完成入職。STUDIO 是一套九步驟入職流程。MANAGE 是勞動力控制平面，提供每個智能體的即時損益、對齊監測、完整審計軌跡，以及橫跨各供應商、記憶層及每次任務調用的統一計費。CONDUCTOR 可在單一畫布上，跨供應商編排多智能體團隊，這是其他平台尚未建立的能力。



agnt8x 是一個雙邊市場平台。除企業平台外，agnt8x 亦設有獨立的全球開發者市場，讓世界各地的開發者發布並變現自行建立的智能體及應用，並與有需求的公司配對；只要智能體和應用持續運行，開發者即可賺取每月經常性收入。開發者供應端今日已在正式生產環境上線。



agnt8x 提供三種模式，且同一批智能體可跨三種模式運行：SaaS 適用於初創至中型企業；Tenant Workspace 是面向較大型企業的單租戶部署；EMBASSY 則面向具系統重要性的機構及政府，將完整平台部署於客戶自有虛擬私有雲（VPC）內，agnt8x 對運行時資料沒有任何存取權限。所有方案級別均可選用 agnt8x 的共用平台運算資源，或採用自備金鑰（Bring-Your-Own-Key）模式。



agnt8x 今日亦以 Apache 2.0 開源許可證發布 EightX Agent Manifest（EAM v0.1）：這是一套用於可攜式智能體定義的開放規格，讓智能體可編譯至各主要執行環境，而不會被鎖定於單一供應商。



按開放原則設計的範圍不止於智能體本身。agnt8x 正與多個領先機構接洽，這些機構正在界定智能體如何證明自身身份並彼此付款；agnt8x 計劃讓 Passport 與新興的智能體身份及結算開放標準對齊，未來數週將有更多消息公布。



EightX Labs 創辦人兼行政總裁 John Shipman 表示：「每家公司都將擁有一支 AI 勞動力，而目前尚未有一套系統可用來管理這支勞動力。」他續指：「agnt8x 是位於 AI 供應商之上的招聘及管理層，旨在協助企業拓展業務、推動營運，並以真正可問責的方式治理這支勞動力。一旦智能體值得信任並能夠行動，下一步就是讓它們在不由任何單一公司控制的開放標準及交易基礎設施之上，跨行業進行交易。你的下一名新聘員工並非人類，也應以與團隊其他成員同等嚴謹的標準來招聘、入職、支付報酬及管理。」



EightX Labs 由 David Puth 擔任主席；他曾任 Centre Consortium 及 CLS Bank 行政總裁。公司由創辦人兼行政總裁 John Shipman 創立；他曾任 PwC 首位全球數碼資產主管（Digital Assets Leader），亦曾在一家領先的澳洲財富管理公司擔任首席技術官及首席營運官。聯合創辦人 Michael Harte 曾於三家全球性銀行擔任集團資訊總監（Group CIO）及首席營運官（COO）。agnt8x 現已於 agnt8x.ai 上線。



