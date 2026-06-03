Thunes 為全球各地打開通往美國的實時支付之門

Thunes 為企業和消費者提供美元付款方案，飛快不已、靈活無比、透明極致。 Thunes 憑藉與一級本地金融機構的直接連繫，可透過自動清算所 (ACH)、即日自動清算所 (Same-Day ACH) 及所有實時支付網絡等主要銀行支付渠道完成付款。 新加坡2026年6月3日 /美通社/ -- 獲譽為全球資金流動「智能高速公路」的 Thunes，今日宣佈推出直達美國的實時支付服務。 對於 Thunes 的 Direct Global Network（全球直連網絡）的會員，此擴展賦予卓越的全球匯款能力。透過單一應用程式介面 (API)，將資金快速送至美國，縱享飛速交易速度、出色成本控制及彈性結算方式。

Thunes 已成功與美國一級金融機構直接對接，原生支援透過自動清算所、即日自動清算所及實時支付渠道處理美元付款。 是次基建里程碑，源於 Thunes 自身全面的監管牌照佈局。手握 50 張貨幣傳輸牌照 (MTL)，得以在美國各州及領地開展業務。 擁有此等牌照，使 Thunes 能提供原生及直接的機構級本地清算系統連繫。 Thunes 的直接連接方式能降低延遲、盡量減少交易成本，並且避開多層第三方中介結構，從而大幅減低付款遭拒的風險。 Thunes 的 Direct Global Network 善用這些連接，將服務版圖拓展至 140 個國家，支援 90 種貨幣，並可覆蓋超過 120 億個手機錢包、穩定幣錢包及銀行帳戶終端。

今天推出的服務鞏固 Thunes 的實力，能夠支援美國以外的各類企業（包括零工經濟平台、匯款營運商、支付服務供應商、銀行及虛擬銀行），透過單一應用程式介面並按其偏好的支付渠道，將資金匯入美國。 Thunes 副行政總裁 Chloé Mayenobe 表示：「傳統上，匯入美國的美元付款過程既緩慢又不透明，加上跨境匯款相關的費用，更令企業百上加斤。 我們利用遍及美國各州的牌照，建立與直接實時本地支付渠道之間的連繫，同時提供機構級美元清算服務，從而填補一個數以萬億美元計的市場缺口。 Thunes 致力實現大額企業對企業 (B2B) 跨境支付的即時與無縫對接，更讓個人款項發放變得前所未有地輕而易舉，以助我們遍佈全球的會員能以如同本地支付般的方式向美國匯款。」

Thunes 美洲網絡主管 Ximena Azcuy 補充道：「我們與美國主要金融機構的直接對接，對國際企業及終端用戶而言，無疑是一場徹底變革。 我們正為龐大而流暢的跨境資金流向美國敞開大門。 不論公司是希望透過自動清算所進行具成本效益的批量付款，還是需要實時支付方案，Thunes 現均可為我們的全球會員帶來終極競爭優勢。」 關於 Thunes 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.thunes.com/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/thunes--302790222.html SOURCE Thunes