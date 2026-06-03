通過統一的通行證、審計追蹤鏈路與合約進行約束，該平台可對接主流大模型廠商，實現AI智能體的搜尋、招募、接入、管理與協同調度，致力打造中立交易市場，支撐各行業智能體開展跨領域業務往來。 開曼群島喬治敦2026年6月3日 /美通社/ -- 由EightX Labs Ltd打造的AI智能體招募與勞動力管理平台agnt8x現已通過官網agnt8x.ai正式對外開放。企業可參照人類團隊的管理模式，在平台上對接所有主流大模型服務商，一站式完成AI智能體的搜尋、招募、接入、管理與協同調度，全流程受統一的通行證(Passport)、審計追蹤鏈路及合約的約束。

agnt8x採用雙邊交易市場模式：除企業平台外，還配套獨立的全球開發者市場，開發者可上架自研智能體與應用並實現商業化變現，平台對接有需求的企業方，開發者只要產品持續運行便可按月獲取持續性收益。目前，開發者供給端已正式上線。 平台提供三種部署方案，所有方案共用同一套智能體資源：面向初創至中型企業的軟件即服務(SaaS)模式、供大型企業使用的單租戶部署方案，以及針對系統重要性機構與政府單位的EMBASSY方案——整套平台部署在客戶自有虛擬私有雲(VPC)內，agnt8x無法訪問任何運行時數據。所有部署方案均支持平台側代管密鑰或客戶自帶密鑰兩種密鑰管理方式。

agnt8x同時以Apache 2.0開源協議發佈EightX Agent Manifest (EAM) v0.1，這份開放規範用於定義可跨環境部署的智能體標準，確保一款智能體能夠兼容各類主流運行環境，不會被單一廠商的技術鎖定。 平台的開源設計不止局限於智能體規範本身。agnt8x正聯動業內權威機構，參與制定智能體身份核驗與相互結算準則，計劃依托新興行業開放標準完善通行證的智能體身份驗證與結算能力，更多細節將於未來數周陸續披露。智能體招募僅是起步業務，agnt8x的長遠定位是實現跨行業的智能體間商貿往來，業務範疇不止金融領域，還涵蓋高需求的稀缺資源，例如AI算力、先進計算與量子算力能力、經核驗的環境資產，包括碳移除工具。

EightX Labs創始人兼首席執行官John Shipman表示：「每家企業未來都會組建AI勞動力團隊，但眼下行業缺少配套管理系統。agnt8x作為架設於AI服務商之上的招募管控層，助力企業拓展業務、落地運營，實現AI勞動力權責可追溯。當智能體建立可信履約能力後，下一步便是依托不受單一企業控制的開放標準與基礎設施，實現跨行業智能體交易。企業的下一位僱員或許並非人類，但它理應和人類員工一樣，經過規範招募、入職建檔、費用結算與常態化管理。」 EightX Labs董事長David Puth是前Centre Consortium、CLS Bank首席執行官；公司首席執行官John Shipman是普華永道首任全球數字資產主管、澳洲頭部資管機構前首席技術官兼首席運營官；聯合創始人Michael Harte曾先後出任三家跨國銀行的集團首席信息官與首席運營官。agnt8x現已上線，訪問地址：agnt8x.ai。

關於EightX Labs EightX Labs Ltd打造出面向智能體經濟的操作系統——agnt8x。該公司在開曼群島註冊成立，在美國特拉華州設立子公司EightX US LLC。法律顧問：Cooley LLP（美國）和Carey Olsen（開曼群島）。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/agnt8xai-302788858.html SOURCE agnt8x