「澳門銀河」與攜程集團締結戰略合作 聚焦演出打造更豐富多元的演出盛事

戰略合作關係將於未來三年為來自全球賓客帶來更昇華文娛選擇，持續共建「演藝之都」
澳門特別行政區 - 2026年6月3日 - 「澳門銀河」世界級奢華度假城早前已正式與全球領先的一站式旅遊服務平台攜程集團建立2026年至2029年為期三年的戰略合作夥伴關係。雙方將以演出及體育賽事為核心，結合攜程集團會員體系上的平台優勢，以及「澳門銀河」旗下銀河綜藝館等演唱會場館的專業落地與營運能力，在演出落地及會員觀演權益互通等層面深化合作，為觀眾帶來更高品質、更多元化的尊尚觀演體驗。
此次合作標誌著雙方在文旅融合發展的重要里程碑，未來將持續拓展多元化合作機遇，為市場帶來更具前瞻性的旅遊娛樂體驗。期望透過優勢互補，為全球旅客提供更加便捷、優質且一體化的觀演服務。展望未來，雙方將攜手並進，持續引領高端旅遊與文化娛樂新趨勢，為澳門鞏固其作為世界旅遊休閒中心的地位注入新動力。
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「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悅榕莊、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悅榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悅，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞臺匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室內綜藝館——銀河綜藝館。
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