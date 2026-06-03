「澳門銀河」與攜程集團締結戰略合作 聚焦演出打造更豐富多元的演出盛事

戰略合作關係將於未來三年為來自全球賓客帶來更昇華文娛選擇，持續共建「演藝之都」

澳門特別行政區 - 2026年6月3日 - 「澳門銀河」世界級奢華度假城早前已正式與全球領先的一站式旅遊服務平台攜程集團建立2026年至2029年為期三年的戰略合作夥伴關係。雙方將以演出及體育賽事為核心，結合攜程集團會員體系上的平台優勢，以及「澳門銀河」旗下銀河綜藝館等演唱會場館的專業落地與營運能力，在演出落地及會員觀演權益互通等層面深化合作，為觀眾帶來更高品質、更多元化的尊尚觀演體驗。



「澳門銀河」及攜程集團組成三年戰略夥伴關係，在演出落地及會員觀演權益互通等層面深化合作。為體現戰略夥伴關係，（右起）銀河娛樂集團娛樂統籌行政副總裁姜力鐸先生及攜程集團市場副總裁何贇女士早前於銀河演講廳合影。

此次合作標誌著雙方在文旅融合發展的重要里程碑，未來將持續拓展多元化合作機遇，為市場帶來更具前瞻性的旅遊娛樂體驗。期望透過優勢互補，為全球旅客提供更加便捷、優質且一體化的觀演服務。展望未來，雙方將攜手並進，持續引領高端旅遊與文化娛樂新趨勢，為澳門鞏固其作為世界旅遊休閒中心的地位注入新動力。



於2026年慶祝15週年里程碑的「澳門銀河」，早已奠定亞洲領先休閒娛樂綜合度假勝地的卓越地位。

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