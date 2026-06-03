DAMAC Digital 在北美洲、歐洲、亞洲及中東地區的規劃資訊科技容量土地儲備已達到 6,000MW

隨着全球對人工智能、雲端及數據基礎設施的需求加速增長，DAMAC Digital 出席在法國康城舉辦的 Datacloud Global Congress 2026（2026 年數據雲端全球大會） 法國康城及阿聯酋杜拜2026年6月3日 /美通社/ -- DAMAC Digital 作為 DAMAC Group 擁有的全球數碼基礎設施供應商，宣佈其規劃中的資訊科技 (IT) 容量土地儲備已達 6,000MW，遍及 13 個國家，並包括超過 35 個規劃中的項目。在人工智能 (AI)、雲端運算及數碼基建需求日趨加速之際，公司正踏上全球擴展的征途。 DAMAC Group 創辦人 Hussain Sajwani 在康城舉行的 Datacloud Global Congress 期間發言時表示：「數碼基礎設施是經濟、商業及政府運作的根基。 DAMAC Digital 的創立，正是要為人工智能與雲端時代建立此基礎。」

DAMAC Digital 計劃在 2028 年首季結束前，實現 2GW 的營運容量。作為全球其中一間發展最快的數碼基礎設施公司，該公司在過去五個月內已有 10 個新項目動工，其中 8 個預計將於 2026 年底前正式啟用。DAMAC Digital 計劃在 2027 年首季前，於超過 14 個站點實現 700MW 以上的營運容量。 DAMAC Digital 已與五間全球超大規模服務商簽署合作夥伴協議，是全球領先科技公司值得信賴的合作夥伴。公司團隊現有超過 600 名員工，並持續增長，業務涵蓋設計、採購、建造、營運及其他支援功能，遍及三大洲。公司的歐洲版圖涵蓋西班牙、意大利、希臘、土耳其及北歐地區；亞洲方面，公司正於泰國、印尼、馬來西亞及菲律賓擴張。DAMAC Digital 已在沙特阿拉伯及泰國達成營運容量。

Hussain Sajwani 於 2021 年創立 DAMAC Digital，當時他堅信數據中心將成為這十年間一大重要的基礎設施。公司由一個 12MW 的園區開始，逐步建立營運規範及交付能力，支撐其後的全球擴展。 如今，DAMAC Digital 正服務於超大規模服務商、雲端服務商、企業及人工智能推動的工作負載，滿足其日漸增長的需求。DAMAC Digital 逾 90% 的數據中心皆以液體冷卻基建為設計核心，其設施足以承載最新一代的人工智能加速器，當中包括 NVIDIA 的 Vera Rubin 平台。 公司的全球項目儲備，能夠支援高密度運算、雲端發展、國家數碼轉型，以及日益增長的主權數碼基礎設施需求。DAMAC Group 在土地收購、項目發展、建造及大規模項目交付方面經驗豐富，這讓 DAMAC Digital 能夠取得策略性選址、處理複雜的許可及分區規定，並迅速將容量推出市場。

關於 DAMAC Digital DAMAC Digital 是全球數碼基礎設施公司，總部設於阿聯酋杜拜，並為 DAMAC Group 的全資子公司。如今，DAMAC Digital 在超過 13 個國家擁有超過 35 個規劃中的數據中心項目。並有逾 600 名員工從事設計、採購、建造、營運及支援職能，提供可擴展的資訊科技容量及基礎設施，以配合客戶發展人工智能驅動領域的雄心。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.damacdigital.com/en/。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/damac-digital--6-000mw-302790312.html SOURCE Damac Digital