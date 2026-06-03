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出版：2026-Jun-03 21:28
更新：2026-Jun-03 21:28
PR Newswire

MetaOptics Ltd 關於擬議於納斯達克證券交易所進行雙重上市之最新進展

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新加坡2026年6月3日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）謹此向本公司股東（「股東」）匯報，本公司就擬議於納斯達克證券交易所作雙重上市的計畫目前仍按原定時間表推進，並將就任何重大進展情況持續向股東作出更新。

如本公司於2026年5月19日之公告所述，本公司已於2026年5月18日根據美國《證券法》向美國證券交易委員會（SEC）提交經修訂之Form F‑1 註冊聲明（「註冊聲明」），以反映包括擬發行之美國預託股份（ADSs）的數量，以及每一發售ADS所代表之標的股份數目及其換算比例等事項。

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本公司已於2026年5月28日接獲新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）就本公司擬發行新普通股（「新股」）並在本公司股本中上市及掛牌買賣所發出的上市及報價資格預審通知書（listing and quotation notice，統稱「LQN」）。新股之發行價格將按擬議納斯達克雙重上市及擬議標的股份發行（統稱「是次發行」）的安排另行釐定；惟該 LQN 乃以以下條件為前提：

(a) 本公司須遵守新交所的上市規定；及

(b) 新股須於2026年7月31日前完成配售。

新交所就新股上市及報價所發出的上市及報價資格預審通知書（LQN），並不應被視為對是次發行、新股、本公司及其附屬公司或其任何證券之優劣或投資價值作出任何認可或保證。

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董事會謹此公告

執行主席程章金先生

2026年6月3日

關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司，總部位於新加坡，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合 AI 驅動的影像處理技術。透過先進光學設計與可擴展的 12 英吋 DUV 光刻製程，MetaOptics 為共封裝光學（CPO）、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。詳情請參閱：

www.metaoptics.sg

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/metaoptics-ltd--302790279.html

SOURCE METAOPTICS LTD

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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