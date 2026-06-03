SI Group宣佈委任新一屆董事會，推動下一階段業務增長

委任新董事會成員，體現SI Group致力為客戶創造價值及實現長遠增長

德州伍德蘭茲2026年6月3日 /美通社/ -- SI Group是全球領先的性能添加劑、製程解決方案及化學中間體開發商和製造商。公司今日宣佈，在去年底完成全面資本重組交易後，已委任新一屆董事會。 新一屆董事會成員由公司的新機構股東團體委任，有關委任工作由SI Group行政領導團隊協助完成。

新獲委任的董事會成員均為成就卓著的業界領袖，在化工行業、全球市場及企業策略方面擁有深厚專業知識，將有助鞏固SI Group強大的業務基礎，並支持公司邁向下一階段增長。 董事會將與管理團隊緊密合作，重點推進各項發展計劃，從而更有效地服務客戶、以明確目標推動創新，並創造長遠價值。