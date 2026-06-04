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出版：2026-Jun-04 07:00
更新：2026-Jun-04 07:00
PR Newswire

東元電機與 MetAI 攜手推動 Industrial AI 基礎建設 於 NVIDIA Omniverse™ 打造 SimReady 工業馬達數位孿生

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台北2026年6月4日 /美通社/ -- 隨著產業加速邁向 AI 驅動的智慧製造時代，尤其在半導體晶圓廠與新世代資料中心基礎設施領域，具備模擬能力（Simulation-Ready）的工業資產，正逐漸成為未來工業 AI（Industrial AI）系統的重要基礎。

為因應此趨勢，東元電機 與 MetAI 宣布合作，基於 NVIDIA Omniverse™  平台，共同開發 SimReady 工業馬達數位孿生（Digital Twin）架構。

此次合作將工業馬達相關工程資料，包括 CAD 圖面、性能曲線、額定組合與操作規格等，轉換為具備結構化、可重複利用與物理屬性的數位孿生資產，以支援模擬驗證、工程分析，以及未來 AI 驅動的工業應用流程。

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工業馬達廣泛應用於半導體晶圓廠、先進製造產線與資料中心等關鍵基礎設施，直接影響整體系統穩定性、生產效率與能源管理。然而，目前大量工程資料仍分散於 CAD 檔案、規格文件與工程文件之中，導致模擬建置與數位化部署難以規模化推進。

透過 MetAI 基於OpenUSD與NVIDIA Omniverse™函式庫開發的 MetGen 平台，此專案將分散的工程資料轉換為可模擬（SimReady）工業馬達數位孿生，可支援工程模擬、能源與負載分析、運行驗證，以及未來 AI 訓練環境建構。

不同於傳統一次性的 3D 建模流程，此次合作更進一步建立可擴展的可模擬資料庫架構（SimReady Asset Library），未來可望延伸至不同產品線、工業場域與數位孿生應用部署，加速企業導入 AI 與模擬驅動工作流程。

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東元電機機電系統事業群總經理王榮邦表示：「工業基礎設施正邁入一個全新的階段，未來模擬與 AI 將成為工程設計與營運不可或缺的一部分。透過此次與 MetAI的合作，我們正探索如何將傳統工程檔案轉化為可重複利用的數位基礎設施，以支援模擬、驗證與未來 AI 應用發展。」

此次合作亦反映產業正逐步邁向「模擬優先（Simulation-First）」的工業工作流程。透過結構化數位資產，企業可望更有效率地進行工程驗證、能源最佳化，以及未來物理 AI（Physical AI）系統的建置，應用場景涵蓋半導體、先進製造與資料中心等關鍵產業。隨著 AI 驅動營運模式加速普及，模擬也正從單純視覺化工具，進一步演變為支撐下一代工業基礎設施的重要資料基礎。

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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