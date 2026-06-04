HIMSS 與 SingHealth 將於新加坡聯合主辦 2026 年 HIMSS 亞太健康大會暨展覽會，加速醫療轉型

新加坡2026年6月4日 /美通社/ -- HIMSS 是以使命為導向的獨立協會、全球思維領袖及顧問機構，將與新加坡最大的公營醫療機構集團 SingHealth（新保集團）建立策略合作夥伴關係，並於 2026 年 8 月 23 日至 25 日在新加坡聯合主辦 2026 年 HIMSS 亞太健康大會暨展覽會（2026 HIMSS APAC Health Conference & Exhibition，簡稱 HIMSS26 APAC）。 HIMSS26 APAC 將匯聚來自亞太區及其他地區的醫療系統高層領袖、政府部長、臨床醫護人員及科技創新者，共同探討當前時代的核心挑戰：如何將人工智能 (AI) 發展願景轉化為具規模且以實證為基礎的成果。

是次為期三天的活動以「Trust, Intelligence and Agility: Re-engineering APAC Health Systems in the AI Era」（信任、智慧與敏捷：在 AI 時代重塑亞太醫療系統）為主題，將包括專屬的會前 CXO AI 峰會、為期兩天的主論壇全體會議及平行分論壇、展覽、精心策劃的醫院探訪活動，以及高級行政人員交流活動，為與會者打造一個無可比擬的平台，促進同儕交流、啟發策略洞察並建立高價值人脈網絡。 HIMSS 主席兼行政總裁 Hal Wolf 表示：「亞太區各地的醫療系統一直積極投放資源及推動 AI 工具和功能的部署。 當前全球面臨的挑戰，是如何將這股發展動力轉化為具規模、涵蓋整個系統的實際成效。 HIMSS26 APAC 將匯聚行業領袖、政策框架及實際應用案例，為醫療系統的可衡量轉型提供指引。 我們很榮幸能夠與由亞太區各市場資深醫療高管及數碼醫療領袖組成的亞太區籌備委員會 (APAC Steering Committee) 緊密合作，共同籌劃是次議程，為與會者帶來最具價值的行業灼見。」

與 SingHealth 建立策略合作夥伴關係 HIMSS26 APAC 由 SingHealth 聯合主辦。SingHealth 是新加坡最大的公營醫療機構集團。 是次合作體現新加坡作為亞太區數碼醫療創新樞紐的重要地位。 此外，是次合作將讓 HIMSS26 APAC 與會者直接接觸負責領導新加坡國家醫療數據策略、AI 管治框架及數碼成熟度計劃的核心團隊。 SingHealth 集團數碼策略總監兼數據總監，同時也是 HIMSS 董事局成員的 Benedict Tan，將於 CXO AI 峰會及主會議開幕典禮發表主題演講。 此舉反映 SingHealth 致力啟發其他醫療系統以可信、具透明度及具可衡量成果的方式應用 AI。

為期三天的高峰對話 整個議程圍繞當前醫療系統領袖最關注的議題而設：AI 投資回報率 (ROI) 是否未必是最合適的衡量指標？ AI 時代的智能醫院將呈現怎樣的面貌？ 哪些醫療系統已成功將創新成果規模化，而哪些仍處於試驗階段？ 大會將於 8 月 23 日揭幕，首日將舉行僅限受邀人士出席的 CXO AI 峰會。這個高級行政人員論壇將打破常規，深入探討有關 AI 投資回報、管治模式及企業級大規模應用基礎的傳統觀念。 峰會將由 Hal Wolf 及 Benedict Tan 發表主題演講，並由 HIMSS 首席科學總監 Anne Snowdon 博士及 HIMSS 高級副總裁兼政府關係主管 Tom Leary 主持專題討論環節。 來自亞太區各地醫療系統的國際講者名單將於稍後公佈。

8 月 24 至 25 日舉行的主會議將以展示數碼成熟度方面的卓越成果揭開序幕，其後展開為期兩天的全體主題演講、行政人員專題演講、來自亞太區各地政府代表的觀點分享，以及多個深入探討 AI 數碼基礎設施、臨床 AI、營運 AI，以及智能醫院與智能醫療系統的平行分論壇。 來自南韓、澳洲、新加坡及更廣泛亞太地區的衛生部門及頂尖數碼醫療機構的高層代表，將於整個會議期間分享寶貴見解。 大會將以一場跨行業專題討論作結，探討醫療行業可從其他已受 AI 重新塑造的行業中汲取哪些經驗，匯聚醫療科技、臨床領導力及其他領域的專家觀點。

歡迎有意參與 HIMSS26 APAC 的傳媒代表、潛在媒體合作夥伴及 Podcast 主持人電郵至 HIMSS 傳訊團隊 [email protected] 查詢詳情。 關於 HIMSS HIMSS（醫療保健資訊與管理系統協會）是一個以使命為導向的獨立協會、全球思維領袖及顧問機構，致力建立一個具備充分資訊及自主決策能力的社群，當中涵蓋醫療服務提供者、創新者及個人。 HIMSS 的獨特之處在於能夠將策略性及前瞻性理念與實際執行緊密結合，協助全球醫療系統及政府實現可衡量的成果，推動醫療護理的未來發展。 關於 SingHealth SingHealth 是新加坡最大的醫療機構集團，由醫院、專科中心及綜合診療所組成的綜合醫療網絡，致力提供優質且便捷的醫療服務。 作為區內整合數碼醫療領域的領導者，SingHealth 不僅是本次活動的聯合主辦機構，更是政策、基礎設施及創新如何相互配合以推動整個醫療系統轉型的實踐典範。

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