Recorded Future 宣佈與 Wipro 建立策略合作夥伴關係，於全球企業層面提供人工智能推動的威脅情報

是次合作將拓展網絡安全能力，推動 Wipro CyberShieldSM 系列內的全新託管情報及品牌監控服務。 波士頓及印度班加羅爾2026年6月4日 /美通社/ -- 全球最大的威脅情報公司 Recorded Future 今天宣佈，與領先的人工智能 (AI) 推動技術服務及諮詢公司 Wipro Limited 達成策略合作，旨在擴展為環球企業而設、以情報為主導的網絡安全服務。 雙方將攜手在 Wipro 的託管安全服務供應商 (MSSP) 組合下，呈獻託管式威脅情報與品牌偵測服務。 此服務讓企業能將具背景脈絡且實際可行的情報大規模投入運作，直接嵌入安全營運、主動式威脅追蹤及數碼風險防護的工作流程中。 由此形成更為整合的運作模式，協助機構在從偵測、決策到回應的過程中，加快行動。

此合作夥伴關係將強化 Wipro 在其 CyberShieldSM 解決方案內的威脅情報實力，有關方案隸屬於 Wipro Intelligence™，即 Wipro 人工智能推動平台、解決方案及轉型服務的統一集成套件。 是次合作亦糅合網絡風險、技術、地緣政治及商業訊號，從而大規模地支援更快速、更明智的決策。 Wipro Limited 全球雲端、基建與安全服務業務主管 Satish Yadavalli 指出：「全球企業追求網絡安全帶來的實質成果，而非只是技術元素的堆砌。 借助 Wipro 與 Recorded Future 的聯合實力，我們將進一步推動以顧問服務主導、人工智能推動的網絡防衛、穩健能力與數碼信任方案。 透過將情報與自主威脅追蹤嵌入網絡營運的各個層次，我們為客戶締造出兼具規模拓展與卓越成效的絕佳成果。」

是次合作反映出市場上的宏觀趨勢轉變，也就是大型企業運用威脅情報的方式已不再相同。 機構正在脫離零散資料來源與孤立工具的舊路，轉向擁抱嵌入安全營運 (SecOps)、風險及穩健能力生命週期、富含情境且由人工智能推動的智能情報。 藉此協作，Recorded Future 與 Wipro 正協助客戶拉近威脅數據與營運行動之間的距離。 Recorded Future 行政總裁 Colin Mahony 表示：「是次合作將兩間對網絡安全未來抱有相同願景的機構緊密相連，即是建立具備操作價值且深植於企業日常運作的即時情報系統。 Wipro 選擇 Recorded Future 作為其策略威脅情報平台，並與我們攜手開創託管情報服務，正為各大機構如何落實情報應用、降低風險及鞏固穩健能力樹立全新典範。」

Recorded Future 提供由人工智能推動的先進情報、實時的背景脈絡洞察，以及面向未來的廣泛覆蓋範疇，包括網絡風險、第三方風險、品牌情報、地緣政治情報，以及自主式威脅追蹤與營運。 透過是次合作，Wipro 將把聯合方案推向環球市場，同時亦在內部使用該平台，協助保護自身的數碼足跡。 此合作結合 Recorded Future 的情報能力，與 Wipro 的環球規模、顧問服務深度及託管安全專長，令兩間公司能夠協助企業以更清晰的方向，更有信心亦更快地駕馭瞬息萬變的威脅形勢。 關於 Recorded Future

Recorded Future 是全球規模最大的威脅情報公司，服務遍及 80 個國家，客戶包括超過 1,900 間企業及政府組織。 公司平台透過 Intelligence Graph®（包括超過 2,000 億個專門威脅數據節點），提供針對攻擊者、基建及目標的覆蓋範圍。 Recorded Future 在 2024 年獲 Mastercard 收購，專注幫助企業將情報大規模地轉化為可衡量的安全成效。

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