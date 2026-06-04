Hyundai Motor 發佈 FIFA World Cup 2026™ 全球宣傳影片《Next Starts Now》（未來始於當下）

Hyundai Motor 發佈全球宣傳影片《Next Starts Now》，由孫興慜 (Son Heung-min) 及 Boston Dynamics 的 Atlas 參與演出

五大足壇新星矚目登場，象徵塑造足球運動未來的新一代力量

作為 FIFA World Cup 2026™（2026 年 FIFA 世界盃）平台的一部分，是次宣傳活動在全球舞台上突顯人類潛能與機械人技術創新的融合。 南韓首爾2026年6月4日 /美通社/ -- Hyundai Motor Company 今日發佈其 FIFA World Cup 2026™ 全球宣傳影片《Next Starts Now》。 這部長達 60 秒的電影感品牌宣傳片，匯聚新一代足球精英、孫興慜及 Boston Dynamics 的 Atlas® 機械人同場亮相。 該影片將透過電視、數碼及社交媒體平台，於全球約 180 個國家播放，並在這項最具聲望的足球賽事舉行期間，接觸世界各地的足球迷。 透過結合人類創新精神與尖端機械人技術，這項宣傳活動將 Hyundai Motor 與 FIFA 長達 27 年的官方合作關係延伸至全新領域。

「《Next Starts Now》完美詮釋了我們品牌的核心精神。 未來並非我們等待降臨的事物，而是我們今天創造的成果。 這些年輕球員、孫興慜，以及我們持續進步的機械人技術，都充分體現這種信念。 我們非常高興能在 FIFA World Cup 2026™ 期間，與全球足球迷一同分享這份願景。」– Hyundai Motor Company 執行副總裁兼全球市場營銷總監 Sungwon Jee 「Next Starts Now」宣傳活動傳遞甚麼訊息？ 該宣傳活動帶出一個強而有力的訊息：未來並非明天才會到來，而是從現在開始。 影片透過將 Hyundai Motor 的創新精神、新一代足壇精英，以及機械人技術的進步互相呼應，展現年輕運動員與新興科技如何在全球舞台上共同塑造未來。

宣傳影片中有哪些足壇新星？ 影片重點介紹五位新一代足壇新星，他們已在職業賽場嶄露頭角，並不斷突破體育運動的可能性。 每位運動員都體現了 Hyundai Motor 致力突破界限及發掘新潛能的精神： Da'vian Kimbrough（墨西哥），16 歲 ：前鋒，Sacramento Republic FC（沙加緬度共和足球會）；美國團隊運動史上最年輕的職業運動員

：前鋒，Sacramento Republic FC（沙加緬度共和足球會）；美國團隊運動史上最年輕的職業運動員 Bruno Cabral（阿根廷），15 歲 ：中鋒，River Plate（河床足球會）；2025 年 CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina（男子 U15 發展聯賽）神射手

：中鋒，River Plate（河床足球會）；2025 年 CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina（男子 U15 發展聯賽）神射手 Stella Spitzer（美國），16 歲 ：前鋒，Carolina Ascent FC；USL Super League（USL 女子超級聯賽）歷來最年輕的職業簽約球員

：前鋒，Carolina Ascent FC；USL Super League（USL 女子超級聯賽）歷來最年輕的職業簽約球員 Kauan Basile（巴西），14 歲 ：前鋒，Santos FC（山度士足球會）；於 2023 年 Campeonato Paulista Sub-11（聖保羅州男子 U11 聯賽）創下該賽事歷來單屆最高入球紀錄

：前鋒，Santos FC（山度士足球會）；於 2023 年 Campeonato Paulista Sub-11（聖保羅州男子 U11 聯賽）創下該賽事歷來單屆最高入球紀錄 Khalil Mitchell（英格蘭），14 歲：中場，Chelsea FC Academy（車路士足球會青訓學院）；獲選為 2023 年 East Mallorca Cup（馬略卡島東部盃）最有價值球員 (MVP)

孫興慜與 Atlas 如何展現 Hyundai Motor 的願景？ 影片邀請孫興慜參與演出。作為 Hyundai Motor 的全球品牌大使及南韓足球代表人物，他激勵新一代球員不斷追求卓越。 作為成就卓越的職業球員及絕佳榜樣，他在球場上見證並鼓勵年輕新秀成長。 與他一同現身球場的還有 Atlas——Boston Dynamics 研發的人形機械人，象徵 Hyundai Motor 在機械人技術領域的發展成果。 Atlas 與 FIFA World Cup 2026™ 官方比賽用球一同亮相，象徵通往年輕球員未來的一扇窗，並透過創新技術實現願景。 人類才華與尖端科技的融合，進一步彰顯 Hyundai Motor 作為推動流動出行及機械人技術發展的重要力量。

「The World Cup 總是令人振奮的時刻，因其讓新一代球員有機會在最大的舞台上展現實力。 我十分認同 Hyundai Motor 的『Next Starts Now』宣傳活動，它不僅聚焦未來新星，同時傳遞創新的理念。我很榮幸能成為啟發年輕球員的一分子，鼓勵年輕球員勇敢追夢，就像我當年一樣。」–韓國國家隊隊長兼 Hyundai Motor Company 全球品牌大使孫興慜 「Next Starts Now」宣傳活動還有哪些延伸項目？ 在此宣傳活動基礎上，Hyundai Motor 正推出一系列結合足球、文化與創新的企劃，同時進一步促進球迷參與。 公司於 4 月至 5 月期間在美國各地舉辦青少年足球訓練營，地點包括亞特蘭大、邁阿密、新澤西州及洛杉磯，並邀請足球名宿 Mia Hamm 及 Tim Howard 參與。 活動結合教練指導課程與互動體驗項目，包括試乘試駕體驗，以及贏取 FIFA World Cup 2026™ 門票的機會。

如欲了解更多 Hyundai Motor 的 World Cup 宣傳活動「Next Starts Now」的資訊，請瀏覽 Hyundai Brand Journal 的《Next Starts Now》專題文章。 關於 Hyundai Motor Company

Hyundai Motor Company 成立於 1967 年，業務遍及全球逾 200 個國家及地區，擁有超過 120,000 名員工，致力應對全球各地現實世界的移動出行挑戰。 秉持「Progress for Humanity」（推動人類進步）的品牌願景，Hyundai Motor 正透過先進機械人技術及實體人工智能，加速推動業務轉型，邁向超越傳統移動出行的全新領域。 公司持續投資於新技術，以推動革新的解決方案，同時透過開放式創新，引入未來出行服務。 為了實現全球可持續發展的未來，Hyundai Motor 將繼續致力減碳，並作為提供完整動力系統產品陣容的供應商，憑藉業界領先的內燃機 (ICE)、混合動力、插電式混合動力、氫燃料電池及電動車 (EV) 技術推動發展。