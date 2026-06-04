卡西歐發布G-SHOCK全新腕表 專為極端航空環境打造精准與堅固性能

搭載全新機芯與結構設計 全面提升使用表現

東京2026年6月4日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今天宣布，推出G-SHOCK防震腕表GRAVITYMASTER系列新品GWR-B3000。該腕表搭載全新研發機芯與堅固結構設計，專為飛機駕駛艙嚴苛環境打造，可在持續震動與沖擊場景下實現精准走時與可靠耐用性。

GWR-B3000配備全新研發的TOUGH MVT. 2（強韌機芯2），可在飛行過程中保持精准走時。該機芯在初代強韌機芯*1基礎上升級，新增兩項可自主應對沖擊與磁場的功能：帶沖擊檢測的指針自動歸位校正功能，在傳統周期性自動校時基礎上進一步優化，腕表檢測到強烈沖擊時可即刻校正指針位置，維持精准時間顯示；磁場檢測功能則在感應到強磁場時暫停指針運轉，避免指針偏移，磁場消失後即可恢復正常運作並保持走時精准。