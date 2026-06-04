首日盛啟｜全場景亮相 + 重磅新品首發 星星充電亮相 SNEC 2026

上海2026年6月3日 /美通社/ -- 6 月 3 日，第十九屆 (2026) 國際太陽能光伏與智慧能源 (上海）大會（SNEC 2026）在上海國家會展中心盛大啟幕。星星充電以「源網荷儲協同，交易激活價值」為核心，打造沉浸式展位體驗，展出覆蓋光-儲-充-放-售全產業鏈的智慧能源解決方案、全棧自研的技術平台與多款顛覆性創新產品，成為展會首日全場焦點。

本次展會，星星充電以場景化落地為核心，完整呈現適配全賽道的智慧能源解決方案。在光儲超充站場景，打造高效智能的全液冷超充體系；零碳園區 / 工廠場景，構建自發自用、智能調度的零碳微電網閉環；重卡物流場景，實現大功率、高適配的重載交通綠色補能；數據中心與集中式儲能場景，以大容量儲能裝備保障算力穩定供電與電網支撐，全方位破解各行業能耗高、運維難等核心痛點，為產業綠色轉型提供可落地的全鏈條解決方案。