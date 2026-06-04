首日盛啟｜全場景亮相 + 重磅新品首發 星星充電亮相 SNEC 2026

上海2026年6月3日 /美通社/ -- 6 月 3 日，第十九屆 (2026) 國際太陽能光伏與智慧能源 (上海）大會（SNEC 2026）在上海國家會展中心盛大啟幕。星星充電以「源網荷儲協同，交易激活價值」為核心，打造沉浸式展位體驗，展出覆蓋光-儲-充-放-售全產業鏈的智慧能源解決方案、全棧自研的技術平台與多款顛覆性創新產品，成為展會首日全場焦點。
本次展會，星星充電以場景化落地為核心，完整呈現適配全賽道的智慧能源解決方案。在光儲超充站場景，打造高效智能的全液冷超充體系；零碳園區 / 工廠場景，構建自發自用、智能調度的零碳微電網閉環；重卡物流場景，實現大功率、高適配的重載交通綠色補能；數據中心與集中式儲能場景，以大容量儲能裝備保障算力穩定供電與電網支撐，全方位破解各行業能耗高、運維難等核心痛點，為產業綠色轉型提供可落地的全鏈條解決方案。
展會首日，星星充電多款年度重磅新品集中首發，以技術突破引領行業升級。SST 固態變壓器，突破傳統變壓器技術瓶頸，實現中壓直掛免變壓、一機六路提效能，可廣泛適配重卡充電站、儲能系統集成、AI數據中心等場景，大幅提升能源轉換效率與系統集成度，實現降本增效雙升級；北極浸沒式液冷 720kW 功率櫃 + 星海全液冷終端，打造整套全液冷系統架構，在業內率先推出100%全液冷充電終端場站的概念並實現商用。實現功率櫃浸沒式液冷 + 終端全域液冷，達成壽命倍增、1 次投資 2 代受益的核心價值；960kW 光儲充一體機，高度集成光伏、儲能、充電、配電多功能模塊，一體化設計精簡設備佈局，依托直流母線架構實現能量低耗流轉，降低項目投資、施工和運營成本，適配工商業園區、分佈式能源站點等多元場景，實現快速落地、即裝即用、智能運維；6.25MWh 儲能集裝箱，搭載 587Ah 高容量 Pack，具備大容量、高安全、高適配的核心優勢，可滿足數據中心穩定保供電、算力不掉線的核心需求，同時適配大型儲能電站、電網調峰等集中式儲能場景，為新型電力系統儲能規模化應用提供核心支撐。
星星充電獨有的「雲-管-端」即「軟件+服務+硬件」的高效協同模式，讓不同場景下的解決方案更具韌性，此次星星充電還重點推出太乙三網融合平台、太乙交易平台，完整呈現雲-邊-端全棧自研技術體系與協同優勢。依托雲端統籌調度、邊緣精準響應、終端高效落地的一體化架構，實現能源數據採集、智能分析、精準運維、高效交易全鏈路閉環，可聯動全場景硬件設備，打通能源全鏈條，實現設備智能管控、負荷智能調節、運維降本增效，帶來了數字能源領域的硬核自研實力。
首日現場活動精彩紛呈，多場重磅發佈與簽約、頒證儀式引發眾多關注。11:30-11:40，星星充電隆重舉行與澳大利亞SolarJuice私人有限公司的戰略合作簽約儀式，公司董事長邵丹薇現場見證，國際能源中心總經理侯嘉偉與SolarJuice聯合創始人兼董事Andrew Burgess代表雙方完成簽約。雙方依托各自澳洲本土資源、技術智造、研發運營優勢達成深度合作，將聯合開拓澳大利亞新能源市場，佈局本地新能源項目投資開發、澳洲虛擬電廠合資公司建設、全品類產品澳洲獨家代理及區域市場協同拓展等核心業務，共建澳新地區光儲充與虛擬電廠產業生態。同時，星星充電重磅展示能源資產管理運維平台與電力交易能力，並舉行「歐盟新電池法規 NB 證書及大規模儲能集裝箱系統認證」頒發儀式，同步正式發佈全國渠道政策；星星充電開啟年度新品重磅發佈會，發佈 SST 固態變壓器和960kW 光儲充一體機兩大核心新品，全方位展示產品創新亮點與落地價值。
首日亮相，不僅是星星充電全場景能源解決方案、全棧自研技術、重磅創新產品的集中展示，更是持續深耕智慧能源賽道、堅持技術自主創新的實力印證。未來，星星充電將繼續堅守自研創新初心，不斷迭代產品與解決方案，助力全球能源綠色低碳轉型，為新型電力系統建設、雙碳目標落地持續貢獻核心力量。
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SOURCE StarCharge