技嘉於 COMPUTEX 2026 展示業界領先 CQDIMM 效能 攜手多家記憶體品牌擴大高效能運算生態系

台北2026年6月4日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展示支援 CQDIMM 技術，以 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE 領軍的 Z890 Plus 系列主機板。該系列專為重視效能表現的玩家打造，透過技嘉獨家 D5 DUO X 技術，支援雙 DIMM 架構滿載 256GB DDR5 容量配置，並達成業界領先的 10,400 MT/s 記憶體速度。技嘉也於 COMPUTEX 2026 期間，透過與多家業界領先的記憶體品牌合作，進一步強化 CQDIMM 生態系，展現兼顧高容量與高速度 DDR5 平台的持續進化。

本次展示的核心為 CQDIMM 技術，可透過兩條 128GB CQDIMM 記憶體模組達成滿載 256GB 容量，同時實現兼具高容量與高速度的效能表現。為完整釋放效能，技嘉的獨家 D5 DUO X 技術，結合優化的主機板線路設計與進階 BIOS 調校。經強化的線路設計可有效降低記憶體通道負載並提升訊號完整性，而 BIOS 調校則能智慧管理時序、訊號同步與電壓，確保在高負載與高頻下依然穩定運行。支援機種包含 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE、Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7。