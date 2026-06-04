AECOM與ULI發布首份《亞太基礎設施創新指數》，探討區域基礎設施創新的演變趨勢。

香港 - 2026年6月4日 - 全球基礎設施領域領導企業AECOM與城市土地學會（Urban Land Institute, ULI）今日共同發布《2026亞太基礎設施創新指數》（Asia Pacific Infrastructure Innovation Index 2026）。這份全新發布的產業趨勢調查報告，探討亞太地區基礎設施產業如何應對持份者的需求、日趨複雜的系統環境、持續增加的營運壓力，以及不斷演變的專案交付挑戰，明確推動創新的優先方向。
本報告由AECOM與ULI共同編製，彙集來自基礎設施、政府、公用事業、投資、規劃及開發等領域持份者的觀點。作為首份指數報告，研究涵蓋超過100位亞太地區資深基礎設施專業人士的調查結果，並結合多位產業領袖的深入訪談，為了解目前亞太地區基礎設施創新發展的重點及實踐方式建立基準。
AECOM亞洲區執行總裁鍾小平表示：「報告顯示，越來越多機構已不再停留於創新構想階段，而是將創新實際應用於提升專案交付效率、強化韌性及優化系統績效。面對日趨複雜的挑戰，亞太地區的基礎設施領導者正透過加強數碼能力、促進跨系統協作，以及聚焦長期營運績效來積極應對。」
ULI亞太區執行官Alan Beebe表示：「此次與AECOM的合作，反映出市場日益認知到基礎設施與不動產之間密不可分的相互依存關係。隨著亞太地區城市持續發展，基礎設施已不再只是技術層面的考量，更在塑造城市運作、成長及整體表現方面扮演關鍵角色。對所有參與建築與環境資產發展的專業人士而言，理解創新如何在此脈絡下被實際應用至關重要。」
在報告提出的十大關鍵發現中，有三項核心主題在調查結果與訪談內容中反覆出現，包括人工智能於基礎設施系統中的應用、能源系統整合及其日益增加的需求，以及因應氣候韌性的基礎設施設計與營運需求。這些趨勢共同反映出產業正朝向提升基礎設施系統開發能力與實際運作效能的方向轉型，以應對愈趨複雜的現實環境挑戰。
按此下載報告：Asia Pacific Infrastructure Innovation Index | AECOM Insights （只提供英文版本）
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關於城市土地協會（Urban Land Institute, ULI）
城市土地學會是一個由會員支持的非營利教育與研究機構。其使命為塑造建築與環境資產的未來，為全球社區帶來具轉型影響力的發展成果。該學會成立於1936年，目前在全球擁有超過48,000名會員，在亞太地區亦有超過3,000名會員，涵蓋土地使用與不動產開發等各專業領域。欲了解更多ULI亞太區資訊，請造訪 asia.uli.org，或追蹤LinkedIn、Facebook、Instagram、X及YouTube官方平台。