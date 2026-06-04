AECOM與ULI發布首份《亞太基礎設施創新指數》，探討區域基礎設施創新的演變趨勢。

關於AECOM

AECOM 是全球基礎設施領域的領導者，致力於構築更美好的世界。作為一家以卓越信譽著稱的專業服務企業，我們憑藉深厚的技術專長，協助客戶應對水務、環境、能源、交通運輸及建築領域的各種複雜挑戰。我們的團隊與公營機構及私人企業緊密合作，為專案全生命週期——從諮詢、規劃、設計、工程到專案與施工管理——提供創新、永續且富有韌性的解決方案。AECOM 名列《財富》500強企業，在 2025財年的營收達到 161 億美元。歡迎瀏覽 aecom.com瞭解更多。

關於城市土地協會（Urban Land Institute, ULI）