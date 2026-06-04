SKINCEUTICALS 成為 SCUDERIA FERRARI HP 的官方護膚合作夥伴

紐約2026年6月4日 /美通社/ -- SkinCeuticals 作為全球第一醫學美容護膚品牌，現正展開全新旅程，正式成為傳奇一級方程式車隊 Scuderia Ferrari HP 的官方合作夥伴。 此合作為 Scuderia Ferrari HP 開創護膚夥伴關係的先河，多年合作將兩個品牌緊密相連，彼此共享對效能表現、創新及精益求精的堅定信念。 SkinCeuticals 憑藉數十年來對抗氧化的研究，已成為全球醫學美容護膚領域的第一品牌。 SkinCeuticals 以臨床經驗為本，提供與尖端美容療程無縫整合的護膚方案，讓肌膚煥然一新，同時守護專業成果。 是次合作讓兩大領域的開拓先鋒並肩而行，結合 Scuderia Ferrari HP 的工程專業知識與 SkinCeuticals 的護膚科學，在分秒必爭的競技場上，精確程度不容有失。

SkinCeuticals 全球品牌總裁 Julien Chardon 表示：「我們有幸能與 Scuderia Ferrari HP 結成夥伴，與這效能傳奇兼全球最具影響力之一的品牌合作。 這場合作標誌著 SkinCeuticals 的精彩時刻，我們將品牌延伸至嶄新的文化空間，與我們一貫的信念互相呼應——完善醫學、顛覆創新，以及高效能之美。」 這項全面計劃將隨著一級方程式賽季，以一項全球宣傳活動首次亮相，橫跨各大主要平台，觸動追求高效能的護膚愛好者與 Scuderia Ferrari HP 的熱血車迷。 在為期多年的宣傳活動期間，SkinCeuticals 將以強而有力的品牌故事、頂級的貴賓體驗，以及於全球精選格蘭披治大賽現場舉辦的獨家活動，讓這次合作綻放活力，把品牌的產品及臨床專業形象帶進一級方程式的世界。

Scuderia Ferrari HP 競賽收益總監 Lorenzo Giorgetti 表示：「迎接 SkinCeuticals 加入成為 Scuderia Ferrari HP 的官方護膚合作夥伴，令我們引以為傲。 這是我們首次在護膚領域達成合作，透過這個與我們同樣堅持創新、追求卓越、並為全球支持者帶來頂級體驗的合作夥伴，提升 Scuderia Ferrari HP 的貴賓體驗。 我們期待在整個賽季中，讓這次合作活現眼前。」 SkinCeuticals 與 Scuderia Ferrari HP 秉持共同信念：巔峰效能，來自不懈創新、嚴守紀律及積極演進。 這份共同的信念，將推動更極致的護膚體驗、全球矚目的推廣活動，以及賽道內外撼動人心的品牌時刻。 歡迎到訪 SkinCeuticals.com 或全球指定診所，深入了解 SkinCeuticals。

關於 SKINCEUTICALS

SkinCeuticals 憑藉對抗氧化的革新研究，已成為全球醫學美容護膚領域的頂尖品牌。 我們的專長在於以科學實證為基礎的產品，提供破格蛻變的解決方案，與最先進的美容療程無縫整合，提升肌膚之美，同時捍衛專業成效。 SkinCeuticals 是全球超過 12,000 名皮膚科醫生、整形外科醫生及醫學美容專業人士信賴的選擇。 此品牌遍及 42 個國家，僅在最頂尖的診所、SkinCeuticals 旗艦店、矚目的旅遊零售專櫃及 SkinCeuticals.com 獨家呈獻。 SKINCEUTICALS 的整合護膚理念

SkinCeuticals 是整合式護膚的先驅，核心專長在於以科學為本的配方，帶來脫胎換骨的蛻變。 品牌的設計理念，在於與尖端美容療程相輔相成，令肌膚更臻完美，同時守護並延續專業療程的成果。 作為公認的全球第一醫學美容護膚品牌，SkinCeuticals 引領護膚科學浪潮，開發高效能產品，足以與最頂尖的診所療程完美配合。

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