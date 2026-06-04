首設智慧廚房沉浸體驗區 親臨門市即享限時禮遇

香港 - 2026年6月4日 - 全球高端廚電領導品牌FOTILE 方太經銷商渠道「BUILT-IN PRO」宣佈，位於九龍灣Megabox的全新形象專櫃將於6月18日盛大開業，以慶祝FOTILE 創立30週年。本次升級專櫃，首設全港首個「方太智慧廚房」沉浸式體驗區，將頂尖智能科技融入真實場景，為香港消費者呈現集美學設計、智能科技與人性化烹飪於一身的未來廚房解決方案。



FOTILE方太迎30週年 Megabox「BUILT-IN PRO」旗艦專櫃6月18日盛大揭幕

沉浸體驗智慧廚房 三大旗艦新品領銜登場



全新升級的專櫃在傳統產品陳列方式的基礎上，特別打造具高度互動性與深度體驗的智慧烹飪空間。FOTILE方太香港市場負責人表示：「30週年對FOTILE方太而言是一個重要的里程碑。Megabox的全新形象旗艦專櫃是我們與香港消費者直接溝通的核心窗口。我們希望透過這個精心打造的沉浸式智慧廚房體驗區，讓港人親身感受到科技如何賦能生活，將繁瑣的家務轉化為充滿幸福感的烹飪享受 。」



消費者除了能親身體驗FOTILE方太的創新科技，精準解決中式烹飪的油煙與空間痛點，亦能深入體會其「為了億萬家庭的幸福」的品牌理念。適逢品牌創立30週年，FOTILE方太特別攜多款集國際設計大獎與核心專利科技於一身的重磅新品於九龍灣Megabox BUILT-IN PRO門店全新專櫃首次亮相。



極致美學 隱形空間



BIG9069-G 全嵌式隱形抽油煙機靈感源自飛機「起落架」，首創摺疊升降技術有助融入櫥櫃，完美展現極致的「隱形式」全嵌美學。搭載BLDC直流無刷摩打，擁有1700 m³/h強勁抽風量與1450 Pa最大靜壓，配合仿生降噪科技，兼顧強悍風量與安靜體驗 。



氣泡洗滌 高效淨護



SD2F-P7 鋅盤洗碗碟機完美融合洗碗、洗蔬果海鮮、消毒、殺菌、儲存五大功能 。升級版「高能氣泡洗3.0」帶來徹底的潔淨效果；創新的上揭式設計免除彎腰煩惱，航空級鋁質面板更能兼作備餐檯面，將香港緊湊的廚房空間運用得淋漓盡致。



智能控氮 巔峰保鮮



H508W-F20 508L 智能氮氣保鮮雪櫃由國際設計大師親自操刀，榮獲德國iF設計金獎。採用毫米級全嵌工藝，獨創的氮氣保鮮技術復刻海洋MAP儲鮮原理，配合三重解凍科技與新風淨化系統，精準延長食材保鮮期，為高端嵌入式廚房重塑標杆。



現場亦同步展示一系列嵌入式蒸焗爐及煮食爐等多元產品，全方位滿足現代家庭對智慧廚房的想像。親臨全新設立的「沉浸式體驗區」更可與頂尖廚電互動，除了設有「高能氣泡洗3.0」科技的動態演示外，亦能實測抽油煙機的強悍吸力，深度感受FOTILE方太無可比擬的人性化設計。



開幕盛典限定 尊享開幕限定折上折優惠



為與全港市民共同慶祝新專櫃盛大開業及FOTILE 方太30週年，品牌特別推出旗艦專櫃優惠。即日起於九龍灣Megabox BUILT-IN PRO門市選購FOTILE 方太產品，即可尊享專屬現金立減禮遇。所有優惠均可在門市現有產品折扣的基礎上疊加使用，呈獻「折完再減」的專屬至臻回饋，指定產品組合更可低至7折，絕對是升級現代化廚房電器的最佳時機。

