2026 年世界盃：全球衛生領袖要求 FIFA 終止與可口可樂合作 - Vital Strategies

紐約2026年6月4日 /美通社/ -- 全球衛生專家與倡議者集結成強大聯盟，要求 FIFA 承諾於 2030 年前終止與可口可樂的合作關係。 「踢走大型汽水企業」(Kick Big Soda Out) 運動首個目標是 FIFA 於美國舉行的 2025 年世界冠軍球會盃 (2025 Club World Cup)。倡議者當時指責可口可樂透過球場、廣播及社交媒體假借體育之名，將其對健康與環境的危害洗白。 FIFA 並未採取任何行動。 如今，隨著世界盃正賽在同一個主場全面展開，壓力亦隨之加劇。 緊張氣氛，顯而易見。 共同主辦國加拿大和墨西哥已通過法例，要求糖、鹽和脂肪過量的產品在包裝正面印上警告標籤。而墨西哥連同加拿大紐芬蘭和拉布拉多省，已率先對含糖飲品徵收健康稅。 這些措施背後，是多年來公共衛生界深思熟慮的倡議，旨在遏制可口可樂向數百萬球迷（尤其是兒童）大肆推銷這些產品。

FIFA 的商業合作向來備受質疑，因其立場與當地衛生政策對立。 可口可樂在 2026 年世界盃的高調亮相，沿用同一策略：要求那些正努力減少糖分攝取、改善民眾健康的國家，既要讓這間全球甜味飲品龍頭公司成為焦點，還要漠視保障公眾健康的國家規例。 Vital Strategies（衛健策略）政策倡議與傳播高級副總裁 Sandra Mullin 表示：「汽水巨頭已將這套伎倆發揮得爐火純青：利用全球最矚目的體育盛事，為與飲食相關疾病攀升有關的產品披上體育光環。 大型煙草公司之所以被拒於大型體育賽事門外，正因其贊助使危害變得合理化，大型汽水公司理應面對同樣待遇。 世界盃不應為大型汽水公司的形象洗白。 現在是時候以人為本，而非利潤至上。」

過量攝取糖分會推高肥胖、第二型糖尿病和心臟病的發病率，而大型汽水公司進取的市場推廣活動接觸到數以百萬計人士，包括兒童，從而影響其喜好和購物選擇。 「踢走大型汽水企業」運動自 2024 年巴黎奧運會發起以來，已凝聚逾 523,000 名支持者及 97 間組織的力量。 運動的訴求清晰明確：FIFA 須以 2026 年世界盃為轉捩點，莫讓良機再度流逝。 加入呼籲 FIFA 於 2030 年前終止與可口可樂合作的運動，請到 www.kickbigsodaout.org，並使用 #KickBigSodaOut 參與對話。 媒體聯絡人：

Rachel Burns，[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026--fifa---vital-strategies-302787968.html SOURCE Vital Strategies