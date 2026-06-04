海爾確認成為2026年法國網球公開賽官方合作伙伴，為全球觀眾帶來關懷驅動的創新體驗

巴黎2026年6月4日 /美通社/ -- 連續17年位居全球大型家用電器品牌第一*的海爾，確認成為2026年法國網球公開賽(Roland-Garros)官方合作伙伴，進一步強化全球體育戰略，踐行以高端科技鏈接日常生活的承諾。 作為全球知名的頂級網球賽事，法網是融合體育卓越、創新與生活方式的獨特平台。依托這一合作，海爾將持續提升國際品牌影響力，展現以用戶為中心的互聯技術，依托貼心體驗提升用戶日常生活品質。 在全球品牌口號「與冠軍同行」的指引下，海爾搭建起覆蓋全球主流網球賽事的合作矩陣，合作包括澳大利亞網球公開賽(Australian Open)、馬德裡公開賽(Mutua Madrid Open)、勞力士巴黎大師賽(Rolex Paris Masters)以及ATP年終總決賽(Nitto ATP Finals)，彰顯品牌對於卓越、精准、堅韌與持續創新的堅持。

海爾歐洲品牌與傳播總監Antony Peart表示：「法網立足全球化舞台，匯聚了卓越、激情與創新。再次成為官方合作伙伴，進一步助力我們落實長期體育布局，把以用戶為中心的互聯技術帶給全球消費者、合作伙伴和球迷。」 法國網球聯合會主席Gilles Moretton表示：「感謝海爾對本屆法網的支持。自2023年合作啟動以來，以創新為內核的合作每年都在不斷深化。今年，奧特伊門和協和看台將落地海爾系列活動，為觀眾帶來沉浸式觀賽體驗。」 在2026年法國網球公開賽期間，海爾將在賽事場館及巴黎市區進行品牌展示，現場亮相最新跨品類創新產品，在球迷村為觀眾設置互動體驗。

海爾Horizon系列冰箱是依托關懷落地產品創新的實例。該系列冰箱采用先進制冷和保鮮技術，並結合精致設計，在延長食材保鮮時間的同時，幫助用戶減少食材浪費並更高效地管理食材。現場還同步展出Winery 7、I-Pro Shine Biovitae、Couture Collection 11和Forni ID Serie 6等產品，涵蓋儲酒、洗護以及高端廚電等多個領域。 除賽場展示外，海爾還將賽事氛圍帶到巴黎市中心協和廣場(Place de la Concorde)——法國網球聯合會(FFT)協和看台露天球迷區所在地。在這裡，海爾將展示其定制房車(Motorhome)，通過產品展示與互動活動，串聯智能家電、體育運動與人文關懷。

海爾集團創立於1984年，是全球領先的美好生活和數字化轉型解決方案服務商，致力於「以無界生態共創無限可能」。公司已建立10個研發中心、35個工業園區及173個制造中心，並於2025年實現598億美元全球營收。海爾連續8年入選「凱度BrandZ最具價值全球品牌100強」，連續17年位居歐睿國際大型家用電器銷量品牌份額全球第一。海爾旗下擁有8家上市公司，其子公司海爾智家同時入選《財富》世界500強及《財富》全球最受贊賞公司榜單。 *數據來源：Euromonitor International Limited；Consumer Appliances 2026 Edition；基於2025年銷量數據的市場份額統計 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302791093.html SOURCE Haier Group