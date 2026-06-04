仁寶與Datasection攜手推進面向生產時代的AI基礎設施

台北2026年6月4日 /美通社/ -- 隨著人工智能從實驗階段快速邁向大規模生產部署，對AI（人工智能）工廠、AI雲基礎設施和高性能計算能力的需求持續加速增長。作為領先的服務器和AI基礎設施解決方案供應商，仁寶電腦（簡稱「仁寶」；台灣證券交易所股票代碼：2324）正通過面向下一代AI工作負載和大規模AI服務交付的先進計算平台，支持這一轉型。 隨著組織機構繼續將AI應用擴展到軟件開發、內容創作、視頻生成和智能業務運營等領域，基礎設施已成為交付可靠、可擴展的AI服務的關鍵基石。與此同時，企業正積極探索新的AI驅動型工作流和智能體AI應用，推動對更大規模、能力更強的AI基礎設施的需求。

作為這一努力的一部分，總部位於日本的AI基礎設施提供商Datasection Inc.采用仁寶的SGX30-2 AI服務器平台，以支持其AI雲平台和計算基礎設施的擴展。隨著生成式AI、編程助手、視頻生成服務、AI智能體及大規模推理工作負載的需求持續增長，可擴展的AI基礎設施對於在亞太地區交付生產級AI服務變得愈發重要。 仁寶的SGX30-2 AI服務器平台專為下一代加速計算環境而設計，提供現代AI工廠所需的計算密度、可擴展性和運營效率。該平台針對從訓練到推理的AI及高性能計算(HPC)工作負載進行了優化，支持包括大規模推理、AI服務部署和新興智能體AI工作負載在內的廣泛計算密集型應用。通過幫助客戶高效擴展計算資源，該平台助力加速生產就緒的AI環境的部署。

仁寶基礎設施解決方案事業群副總裁張耀文(Alan Chang)表示：「AI正在快速從實驗階段邁入大規模生產環境。隨著AI工廠、AI雲服務和大規模推理工作負載繼續擴展，基礎設施的可擴展性、系統集成能力和運營效率已成為關鍵成功因素。通過與Datasection等生態系統合作伙伴的協作，仁寶致力於幫助客戶構建支撐下一代AI創新與服務交付所需的計算底座。」 隨著AI計算基礎設施需求持續增長，仁寶始終致力於推進計算、供電和冷卻技術方面的創新。通過與客戶及生態系統合作伙伴的緊密協作，該公司計劃加速AI工廠、大規模AI基礎設施和智能服務的部署，支撐AI大規模應用的未來。

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