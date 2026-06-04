DFI零售集團攜手Holland & Barrett在亞洲推動全方位健康

雙方將透過長期合作為Guardian及萬寧顧客帶來值得信賴、科學驗證的全方位健康解決方案。
新加坡 - 2026年6月4 日 - DFI零售集團（下稱DFI或集團）與英國領先的健康零售商Holland & Barrett（下稱H&B）今日宣布建立長期戰略合作，為亞洲顧客提供值得信賴、具預防性的全方位健康（Wellness）解決方案。
今次的合作結合了H&B155年來在全方位健康和科學為本的產品創新的經驗，以及 DFI 在亞洲區內的零售規模與獨到顧客洞察，透過旗下健康與美容品牌Guardian與萬寧共同推動。
隨亞洲消費者日益追求具預防性、個人化及有科學驗證的健康方式，DFI與H&B將透過可靠的渠道提供優質產品與專業指導，攜手重新定義亞洲區內值得信賴的全方位健康零售。
Holland &Barrett國際董事總經理Gordon Farquhar表示： 「155 多年來，Holland & Barrett一直透過值得信賴的產品、科學為本的創新與專業指導，幫助顧客更積極地管理健康及狀態。隨亞洲顧客對全方位健康的需求持續增長，我們非常高興能與 DFI 合作，將我們的經驗與健康解決方案帶給更多亞洲消費者。Holland & Barrett在健康領域的專業加上DFI 強大的零售規模及對本地市場的了解，可以令亞洲消費者更容易在日常生活接觸到適合自己、具有科學驗證的全方位健康方案。」
根據此獨家協議，DFI 將成為 H&B 在亞洲多個市場的分銷夥伴，率先在新加坡Guardian與香港萬寧推出，並於未來數年逐步拓展至區內其他市場。
此合作不僅是 H&B 國際擴展策略的重要里程碑，也重申DFI 成為亞洲「可信賴的全方位健康顧問」的長期願景，致力為顧客提供更全面及個人化的健康解決方案。
DFI 零售集團健康與美容產品業務行政總裁黃曦嵐表示： 「這次合作是我們深化『可信賴的全方位健康顧問（the Trusted Advisor for Wellness）』定位的重要一步。隨顧客日益追求全面及個人化的健康方案，Holland & Barrett的專業與科學實證的能力，正好與我們在門店提供合適的專業及體驗之使命相輔相成。我們期待能在顧客的全方位健康旅程中提供更多支持。」
顧客可選購一系列科學導向的全方位健康產品，包括 H&B 的維他命、營養補充品，以及專注於免疫力、腸道健康、睡眠、美容養生與健康老化等領域的營養方案。
H&B產品將於門店及網店提供，並搭配在店內提供的專業健康諮詢，以及如由Guardian與萬寧提供的 AI 皮膚與頭皮檢測等由科技驅動的健康服務。
今次雙方合作亦反映了 DFI持續打造更緊密及個人化的全方位健康體驗，預計科技驅動的服務將拓展至約四分一的Guardian與萬寧門店。
英國商業貿易部亞太區（東南亞）副貿易專員 Rhiannon Harries表示：「Holland & Barrett 與 DFI 零售集團最新的合作夥伴關係，展現了英國企業出口至東南亞及拓展當地業務的決心。我們與東南亞地區的貿易關係價值超過 620億英鎊，較去年增長逾 17%，突顯了強勁的動力及良好的機遇。我期待看到更多英國企業在新加坡及亞太區內的蓬勃發展。」
此合作本月在新加坡正式展開，顧客可於指定Guardian門市及Guardian手機應用程式購買H&B 產品，並將於未來數月陸續在更多亞洲市場推出。
https://www.linkedin.com/company/dfi-retail-group/
關於 DFI 零售集團
DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。 截至 2025 年 12 月 31 日，集團連同聯營公司於 12 個市場共經營 7,580 間店舖，並僱用逾 7.9 萬名員工。 集團透過值得信賴的品牌、穩固的市場地位，以及完善的店舖網絡、數碼能力與高效供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質產品、卓越價值及貼心服務。 集團連同聯營公司經營多個著名品牌，並歸納為五大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品及餐飲。
關於Holland & Barrett
Holland & Barrett 是一家領先的國際全方位健康零售商，致力於透過可及性強、以科學為基礎的解決方案，讓全方位健康成為生活的一部分。公司創立於 1870 年，至今已獲得顧客信賴超過155年，現時在 22 個國家經營逾1,000 間門店，並透過快速增長的數碼平台服務數以百萬計的顧客。隨健康領域逐漸轉向預防，加上消費者每天面對越來越多的矛盾健康資訊，Holland & Barrett 正積極轉型為全方位健康合作夥伴，透過有科學實證的產品、個人化建議及整合的數碼工具，協助顧客主動管理自己的健康狀態。公司提供廣泛的產品，包括維他命、補充劑、專門食品、運動營養及天然美容產品，並在自有品牌創新、診斷服務及科技驅動的健康服務方面持續投入大量資源。Holland & Barrett 的同事均接受「Qualified to Advise」計劃的培訓，使他們能在門店及網上提供值得信賴的個人化指導。憑藉連續三年的雙位數增長，以及在科技、供應鏈及門店方面的持續投資，Holland & Barrett 正建立一個可擴充的全渠道模式，以提供更優質的長期健康成果，並推動可持續的業務增長。