DFI零售集團攜手Holland & Barrett在亞洲推動全方位健康

雙方將透過長期合作為Guardian及萬寧顧客帶來值得信賴、科學驗證的全方位健康解決方案。

新加坡 - 2026年6月4 日 - DFI零售集團（下稱DFI或集團）與英國領先的健康零售商Holland & Barrett（下稱H&B）今日宣布建立長期戰略合作，為亞洲顧客提供值得信賴、具預防性的全方位健康（Wellness）解決方案。



DFI 零售集團健康與美容產品業務行政總裁黃曦嵐及Holland & Barrett國際董事總經理Gordon Farquhar出席合作簽署儀式。

今次的合作結合了H&B155年來在全方位健康和科學為本的產品創新的經驗，以及 DFI 在亞洲區內的零售規模與獨到顧客洞察，透過旗下健康與美容品牌Guardian與萬寧共同推動。



隨亞洲消費者日益追求具預防性、個人化及有科學驗證的健康方式，DFI與H&B將透過可靠的渠道提供優質產品與專業指導，攜手重新定義亞洲區內值得信賴的全方位健康零售。



Holland &Barrett國際董事總經理Gordon Farquhar表示： 「155 多年來，Holland & Barrett一直透過值得信賴的產品、科學為本的創新與專業指導，幫助顧客更積極地管理健康及狀態。隨亞洲顧客對全方位健康的需求持續增長，我們非常高興能與 DFI 合作，將我們的經驗與健康解決方案帶給更多亞洲消費者。Holland & Barrett在健康領域的專業加上DFI 強大的零售規模及對本地市場的了解，可以令亞洲消費者更容易在日常生活接觸到適合自己、具有科學驗證的全方位健康方案。」



根據此獨家協議，DFI 將成為 H&B 在亞洲多個市場的分銷夥伴，率先在新加坡Guardian與香港萬寧推出，並於未來數年逐步拓展至區內其他市場。



此合作不僅是 H&B 國際擴展策略的重要里程碑，也重申DFI 成為亞洲「可信賴的全方位健康顧問」的長期願景，致力為顧客提供更全面及個人化的健康解決方案。



DFI 零售集團健康與美容產品業務行政總裁黃曦嵐表示： 「這次合作是我們深化『可信賴的全方位健康顧問（the Trusted Advisor for Wellness）』定位的重要一步。隨顧客日益追求全面及個人化的健康方案，Holland & Barrett的專業與科學實證的能力，正好與我們在門店提供合適的專業及體驗之使命相輔相成。我們期待能在顧客的全方位健康旅程中提供更多支持。」



顧客可選購一系列科學導向的全方位健康產品，包括 H&B 的維他命、營養補充品，以及專注於免疫力、腸道健康、睡眠、美容養生與健康老化等領域的營養方案。



H&B產品將於門店及網店提供，並搭配在店內提供的專業健康諮詢，以及如由Guardian與萬寧提供的 AI 皮膚與頭皮檢測等由科技驅動的健康服務。



今次雙方合作亦反映了 DFI持續打造更緊密及個人化的全方位健康體驗，預計科技驅動的服務將拓展至約四分一的Guardian與萬寧門店。



英國商業貿易部亞太區（東南亞）副貿易專員 Rhiannon Harries表示：「Holland & Barrett 與 DFI 零售集團最新的合作夥伴關係，展現了英國企業出口至東南亞及拓展當地業務的決心。我們與東南亞地區的貿易關係價值超過 620億英鎊，較去年增長逾 17%，突顯了強勁的動力及良好的機遇。我期待看到更多英國企業在新加坡及亞太區內的蓬勃發展。」



此合作本月在新加坡正式展開，顧客可於指定Guardian門市及Guardian手機應用程式購買H&B 產品，並將於未來數月陸續在更多亞洲市場推出。







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