TrendAI™ 加入 Anthropic Glasswing 計劃

香港 - 2026年6月4日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼： 4704 ）旗下企業級人工智能保安領導者 TrendAI™ 宣佈參與Anthropic 的「Project Glasswing」，這是一項專注協助機構辨識並解決關鍵軟件系統漏洞的計劃。 作為計劃的一部分，TrendAI™ 將使用 Anthropic 的 Claude Mythos Preview以支援軟件程式碼的審查與分析，協助威脅情報研究人員加速將發現的漏洞轉化為協同披露、優先修補，並透過漏洞防護與虛擬補丁實現量化降低風險。 人工智能正大幅加快漏洞發現。TrendAI™ 將此視為產業中的正面訊號——這也是 TrendAI™ 長期與Anthropic 等機構積極參與的更廣泛協作生態系的一部分。 TrendAI™ 平台暨營運長金敬秀表示：「我們與 Anthropic 的目標都是致力利用人工智能讓所有軟件更安全。各機構日益依賴可大規模運作並支援關鍵業務功能的軟件。Project Glasswing 提供了一個重要契機，讓我們探索先進人工智能如何協助軟件供應商更早發現漏洞，並提升客戶每日依賴之系統的安全性與韌性。」 TrendAI™ 加入了日益壯大的 Project Glasswing 參與組織社群，共同深入了解前沿與先進人工智能模型如何支援防禦性資訊保安工作，並提升關鍵軟件基礎設施的安全性。 透過該計劃所獲得的啟示，將有助推動整體產業強化數碼生態系統安全性的努力。 https://www.linkedin.com/company/trendai-security https://x.com/trendaisecurity https://www.facebook.com/trendaisecurity/

關於Anthropic

Anthropic 是一家專注於人工智能安全與研究的公司，致力於打造可靠、可詮釋且可受控的人工智能系統。旗下的 Claude 系列模型，包括 Claude Opus 4.7，在多種應用場景中提供進階能力，涵蓋程式碼理解與資訊保安分析等領域。

關於 TrendAI™

TrendAI™ 是趨勢科技屬下的業務單位及全球人工智能保安的領導者，致力為用戶提供完整的人工智能可視性與整合性資訊保安防護，協助企業無憂創新及消除風險。TrendAI™ 深受住球 185 個國家的大型企業與政府機構信賴，全面保護機構的各個層面，從身份辨識、基礎架構到資料皆涵蓋其中。全球《財富 500》企業都依賴 TrendAI™ 以領導業界的威脅情報將風險降低，並最多提前三個月阻止威脅。透過與 NVIDIA、Anthropic、AWS、Google 和 Microsoft 等市場領導者建立深度合作關係，TrendAI™ 協助各類型機構在人工智能時代中以安全的方式加速前行。AI Fearlessly。



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