昇世集團在香港推出全新品牌昇世信託

重新定義高淨值人士及家族辦公室的環球跨代財富與傳承架構

香港 - 2026年6月4日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團，今日宣佈於香港正式推出旗艦信託服務品牌昇世信託，專為高淨值人士及家族辦公室量身打造。



香港持續鞏固其作為國際領先家族辦公室與財富管理樞紐的地位，亞洲超高淨值家族對於靈活度更高、數碼化程度更強的信託架構需求亦與日俱增。傳統信託模式普遍存在運作繁瑣、設立流程冗長的問題，客戶也無法實時查閱資產及銀行往來狀況。隨著新一代家族成員對家族財富的資訊透明度、資金靈活性及數碼化管理提出更高要求，對傳統信托的挑戰也變得愈發突出。



昇世信託整合了昇世集團的環球財富管理平台，以及香港持牌信託及受託人公司量子信託的專業受託服務能力，提供一站式綜合解決方案，全面覆蓋財富跨代傳承、資產隔離、稅務規劃、企業治理、身份及跨境架構整合等服務。



順應市場信託服務激增需求



香港憑藉明確的政策扶持（包括稅務優惠、簡化牌照審批機制），以及連接內地的獨特區位優勢，正逐步成為設立家族辦公室、搭建跨代財富架構的首選地區。



據昇世集團與普益標準聯合發布的《2026中國家族辦公室發展白皮書》顯示，如今家族客戶的需求已不再局限於基礎的資產保障，而是轉向體系化治理、傳承架構搭建以及跨代傳承。現代家族及年輕一代，期望能夠實時、透明地監管信託架構、持有的資產及各項交易。昇世信託針對市場痛點，打造出一套透明合規、數碼化驅動的信託服務生態體系。



昇世集團（香港）副主席馮嘉諾博士表示：「目前越來越多家族客戶不僅需要資產保障，更追求運營效率，以及對環球資產的實時掌控。我們藉由昇世信託重新定義信託服務體驗，一站式整合機構級資產託管、多銀行帳戶聯通，更接入Visa支付服務。香港擁有歷史悠久的信託法律體系，信託可永久存續，同時相關法律與合約條款亦能充分保障客戶隱私，為客戶提供穩健可靠的法律保障。我們的目標很明確：守護家族價值，實現世代相傳、綿延不息。」



香港昇世匯盈首席執行官冼健岷表示：「昇世信託是昇世匯盈整體財富與傳承規劃服務體系的重要延伸。客戶需求從單純的投資回報，逐步拓展至繼承安排、企業管治與家族事務跨代延續，市場對於整合財富管理、信託架構及家族辦公室服務的一站式平台需求持續上升。昇世信託的推出，進一步強化了昇世集團的服務能力，全程陪伴客戶完成長期財富保全與家族傳承規劃的各個階段。」



昇世信託核心優勢：守護家族價值，實現長久傳承



量子信託提供合規支持：量子信託已獲香港公司註冊處頒發信託或公司服務提供者牌照及信託公司註冊證書，具備合法營運資質。



支持VISA支付功能：合資格信託架構可啟用VISA支付服務，方便客戶靈活處理投資、出行、日常開支及家族辦公室運營等各類核准支出。平台可為受益人、家族成員及指定代理人設置專屬消費限額與使用權限，提升運營效率與家族管治水平。



完善線上平台：平台以安全、透明、高效為核心，可實時展示整個信託架構狀態，將多家銀行託管帳戶、信託子帳戶及虛擬賬戶整合至同一操作界面。所有交易記錄自動同步，各信託帳戶按月生成標準對賬單、系統化數據報表及託管證明，確保資產狀況全程透明、資金安全可追溯、可稽核。



帳户開立快速：團隊具備豐富的信託基金及家族信託設立經驗，採用標準化流程與遠程簽署模式，客戶可在短時間內完成審批並啟用帳戶，大幅縮短信託架構落地時間。



多銀行、多幣別、多主體一體化架構：平台整合多家銀行的客戶帳戶、虛擬帳戶與託管帳戶，支持全球主流貨幣跨境轉帳，透過環球銀行金融電信協會系統及當地清算渠道，服務覆蓋全球180多個國家，實現跨境收付款透明化與多幣種流動資金管理。同時可兼容多種資產持有主體，涵蓋個人、企業、離岸公司、基金特殊目的載體及家族信託等，全部納入統一管理體系。



昇世集團（香港）副主席馮嘉諾博士補充道：「信託早已不只是單純的法律載體，更是管理家族財富的運營體系。香港積極推出各項家族辦公室扶持政策，且擔當連接內地與全球市場的樞紐，是昇世信託落戶發展的理想之地。昇世信託兼具現代銀行般便捷的支付服務、靈活的投資選項與數碼化管控能力，同時具備國際頂級信託體系完備的法律保障。」





