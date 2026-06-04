金川國際復牌倒計時開啟，利空出盡後的「價值重估」時刻

香港2026年6月4日 /美通社/ -- 在港股市場，停牌往往是價值的「暫停鍵」，亦是風險的「照妖鏡」。對於停牌逾一年的金川國際（02362.HK）而言，剛剛過去的半個月，無疑是重回到「聚光燈」下。 隨著2026年一季度運營數據、一紙遲來的獨立法證調查報告提交披露和三份財報補發，這艘由甘肅最大國企金川集團掌舵的「境外礦產資源旗艦」，在經歷了近14個月的停牌蟄伏後，正以前所未有的透明姿態，向聯交所及投資者遞上復牌申請的最後一塊重要拼圖。

面對旗下Ruashi項目爆出的資金挪用黑洞，市場曾一度風聲鶴唳。然而，當真相大白於天下，我們卻發現，這或許正是所謂「利空出盡」之時。特別是在銅價高歌猛進、全球資源搶奪戰進入白熱化的2026年，金川國際手中握著的Musonoi超級銅鈷礦，或許才是這場復牌大戲真正的「戲肉」。 內控審查落地，復牌條件基本齊備，進入衝刺倒計時 6月3日晚，金川國際發佈了獨立內部監控審查報告，這是公司履行聯交所復牌指引的關鍵一步。 公告顯示，公司委聘的獨立內部監控顧問已完成對企業層面及流程層面的全面審查，涵蓋旗下核心資產Ruashi礦場的13項主要營運監控環節，並針對此前監管關注的供應商管理、付款審批、利益衝突等核心指控領域進行了專項評估。

從審查結果來看，內部監控顧問認為公司已制定完善的內部監控政策框架，能夠確保遵守上市規則，特別是針對供應商准入、文件保存、利益衝突及現金管理等方面若干薄弱環節，其所有推薦建議均已獲採納及落實。經過內部監控顧問跟進審查確認，此前識別的內控薄弱環節已獲妥善解決。公司董事會及審核委員會亦信納補救措施充足適當，公司已設有足夠內控程序以遵守上市規則。 從公司去年5月發佈關於港交所復牌指引的六項要求來看，金川國際已系統性地完成多項關鍵工作：完成獨立法證調查、補發2024年全年業績、2025年中期及全年業績，並發佈2026一季度運營情況。此次內控報告的發佈，標誌著公司已逐一回應並滿足港交所的復牌指引要求，復牌條件基本齊備。接下來就是向港交所正式提交復牌申請。

市場需要糾正一個認知誤區：復牌確定性與停牌耗時長短無直接關聯。只要嚴格按照港交所要求完成全部整改與披露，復牌資格自然生效。當前公司復牌的核心障礙或已全部掃清，退市風險基本可以排除。公司治理結構的實質性改善和強勁的經營基本面，為後續復牌及長期合規發展奠定了堅實基礎。 利空出盡：法證報告定調風險可控，財報數據彰顯經營穩健 2026年5月22日，金川國際發佈獨立法證調查報告結果，這份被市場期待已久的「體檢報告」，終於揭開了停牌前問題項目的資金疑雲全貌。

調查顯示，Ruashi礦場在相關期間內存在一項由當地財務管理人員涉嫌主導的有組織資金挪用計劃。這不是簡單的賬面差錯，而是一場由Ruashi礦場前財務高管團隊等當地雇員策劃的「螞蟻搬家」式欺詐，通過偽造業務文件、篡改銀行單據等方式，有組織地實施了長達數年的挪用行為。 這次報告，關鍵定性了是一次海外項目在內控執行漏洞下的「人禍」，而非經營失範，而且獨立法證調查表明，該事件並未涉及任何上市公司高管。 目前金川國際已向相關司法管轄區的執法機關舉報挪用款項事件，正在追討被挪用的資金。更值得投資者關注的是財務處理方式。金川國際在公告中表示，涉嫌挪用金額此前已計入相關年度的採礦及營運開支，根據核數師專業意見，公司將把相關金額重新分類為「其他虧損」，但有關重新分類不會對相關年度整體損益及財務狀況造成任何影響。

這場歷時一年的核查，本質上是一次「刮骨療毒」式的歷史風險出清和排查堵漏，而非對未來盈利能力的持續拖累。 2026年5月26日一次性發佈的2024年報、2025年中報及2025年報三份核心財務文件，則回答了市場最關心的「現在怎麼樣」。數據顯示：2025年公司實現營業收入4.82億美元，歸母淨利潤3265.4萬美元，成功扭虧為盈。拋開短期停牌事件，金川國際的基本面邏輯從未改變。 金川國際在生產端，同樣交出亮眼答卷：2025年全年銅產量達61867噸，同比提升5.5%；鈷產量1085噸，同比增長26.9%。所有礦場在停牌期間正常運營，未受資金調查事件任何波及。金川國際紮根非洲銅鈷帶多年，已形成了成熟的勘探、開採、加工完整產業鏈，經營基本面底盤堅實。

6月2日，金川國際發佈公告顯示，今年一季度，公司採礦業務生產含銅量18,021噸的電解銅及銅精礦，較2025年同期的13,914噸同比增加約29.5%；生產含鈷量2,139噸的氫氧化鈷，而2025年同期則為71噸。這主要由於Musonoi礦場於2025年11月投產貢獻。該礦場也是公司在剛果(金)開始商業營運的第三個礦場。 派息信號：停牌公司罕見分紅，底氣何來？ 在港股市場，處於停牌狀態的上市公司極少進行現金派息。更讓散戶感到「有著數」的是，金川國際不僅業績轉勢，更宣佈派發末期股息及特別股息，合計每股派發港幣0.4仙。

這一動作的信號意義，遠大於派息金額本身。 它直接證明：公司並非「空心化」的殼公司，而是擁有真實礦場生產、穩定業務營收和充足現金流的實體礦業平台。在經歷了停牌風波後，因應經營狀況改善而恢復派息，既是對股東權益的切實保障，也是對公司治理重視及財務狀況穩健的最直觀體現。 金川國際作為金川集團唯一境外上市平台，具備不可替代的戰略價值。從國資保值增值、國家資源戰略落地的角度出發，集團必然全力保障金川國際的上市地位，不會放棄這一核心海外資本平台。因此，今年三月以來公司復牌進程顯著加速。

復牌後的「補漲」遐想：產量售價齊升，等待「價值回歸」的時刻 港股市場素來有「利空盡出、絕地反擊」的傳統。金川國際停牌的這一年，正是全球有色資源股騰飛的一年。參照紫金礦業、洛陽鉬業等同業的走勢，金川國際目前顯然處於估值的「窪地」。 就在市場還在觀望之際，一家來自美國專門在退市及停牌證券收購被鎖倉股份的基金公司Alternative Liquidity Index, LP已發起部分收購要約。5月21日，公司公告，龔海林提出附先決條件的自願現金部分要約，以每股0.3港元收購要約人及其一致行動人士尚未擁有的最多1.3億股股份（占公司已發行股本約1.0%）。截止公告該要約人及其一致行動人士持有1000萬股股份（約0.1%）。

可以說，不論是國際資本還是個人股東在停牌期間的要約收購，是看好公司能實現復牌才持續入場。 對於金川國際的投資者而言，這十幾個月的停牌等待，是一場對耐心的極致考驗。但從另一個角度看，這也是一次難得的風險出清與價值沉澱。 歷史合規風險已全面鎖定與封堵，財務影響可控且無持續性隱患；經營基本面在銅價上行週期中實現扭虧為盈；核心產能項目按計劃投產釋放增長空間；國資股東戰略支持穩固。當這些要素疊加，復牌後的金川國際，或將迎來一次遲到的「價值重估」。

隨著全球銅價從2025年初約8000多美元一噸攀升至2026年6月的14000美元一噸，創下近年新高。而鈷價上，從不到10美元一磅反彈到26美元。Musonoi礦場投產後，公司銅年產量有望從6萬噸躍升至10萬噸級別，後續Lubembe項目的推進將進一步釋放產能。這種產量實現質的躍升，在港股礦業板塊中並不多見。 在港股市場，真正稀缺的從來不是完美無瑕的公司，而是經歷過風暴後依然屹立、且基本面愈發扎實的標的。金川國際的復牌故事，或許正屬於這一類。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302791431.html SOURCE 金川國際