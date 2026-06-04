戴德梁行舉辦「解鎖歐洲——中國製造業+物流再出發 歐洲產業投資高峰論壇」

香港 - 2026年6月4日 - 今年恰逢中歐建交50周年，相互尊重、開放合作、互利共贏的理念早已成為中歐合作的主基調，為中資製造業出海搭建了堅實的合作橋樑。 歐洲憑藉優質消費市場、充沛工作力、成熟產業鏈與健全法制等優勢，成為中資企業出海的重要戰略目的地。 戴德梁行於6月2日- 4日，在上海、廣州舉辦「解鎖歐洲——中國製造業+物流再出發 歐洲產業投資高峰論壇」。



此次論壇聚集戴德梁行歐洲、亞洲及大中華區產業地產專家團隊，包括來自英國、德國、匈牙利、波蘭、捷克的團隊代表和當地知名產業園企業，深入解讀歐洲產業投資特色和亮點，分享重要的產業園區投資資訊，吸引眾多企業代表關注與參會。



戴德梁行亞太區、歐洲、中東及非洲首席執行官 Matthew Bouw出席廣州論壇並致辭表示：「戴德梁行依託全球服務平台，聚集歐洲物流與工業地產板塊負責人來到中國，實地分享歐洲市場最新行業態勢與戰略機遇，正是我們的核心業務價值所在。 中歐經貿合作根基深厚，伴隨電商賽道機遇持續釋放，雙邊貿易現已邁入全新發展階段。 我們持續布局人工智慧、搭建數位化服務體系，本土團隊擁有深耕市場的專業積澱，助力客戶制定以數據為依據的戰略決策。 我們十分榮幸攜手歐洲頭部開發商合作夥伴舉辦此次解鎖歐洲高峰論壇，期待未來持續深化合作。」



戴德梁行大中華區首席執行官趙錦權在論壇上致辭表示：「過去五年，歐洲企業在華投資持續穩步增長，其中英國、德國、瑞士等國更是實現雙位數增長，歐洲企業對中國產業鏈的深度熟悉，將為中資企業順勢佈局歐洲、融入本地市場提供有力助力。 與此同時，中國企業採取更具戰略性、長遠性佈局策略，更加重視運營韌性、區域佈局多元化和貼近客戶需求。 我們希望藉助此次峰會，分享市場洞察和本土實操經驗，助力企業更好地適應歐洲多元化產業環境，做出更加精準的戰略佈局決策。」



歐洲持續受到中資企業青睞。 2025年中國對歐直接投資規模近170億歐元，較2024年增加67%，佔2025年中國全球對外直接投資總額的近四分之一[1]。 對於計劃落地歐洲的企業而言，歐洲物流及工業地產市場利好凸顯。 過去一年租賃需求回暖，多數區域自2022年起物業存量增多，開發商積極投建高標高效物業。 除此之外，投資者對歐洲物流與工業地產領域信心充足，2025年投向歐洲物流與工業地產的資金規模，領跑其它賽道[2]。



戴德梁行亞太區、歐洲、中東及非洲供應鏈與物流諮詢主管Michael Carson表示：「我們已在德國、英國、東歐等核心工業物流市場，樹立了卓越的行業口碑與專業資質。 憑藉深厚的行業經驗、強大的資源網路與頂尖的專業工具，我們將助力企業深耕發展，戰略性拓展全球新興市場。」



戴德梁行中國區產業地產部主管、董事總經理蘇智淵指出：「在過去幾年中，我們憑藉全球化資源及專業服務能力，成功助力多家企業落子歐洲，幫助幾十家外資企業進入中國。 未來，我們將繼續利用我們的專業優勢，助力中資製造業和物流成功佈局全球化的征程，提供高效專業的落地服務。 」



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1 Rhodium Group



2 Realfin



