第五屆「香港創科展」 現正接受公眾登記免費入場

五年匯聚近9,000名師生 持續推動本地青年創科

香港 - 2026年6月4日 - 由香港創新基金主辦的第五屆香港創科展（「創科展」），將於2026年6月27日至28日假香港會議展覽中心舉行。近120隊來自全港中小學的入圍隊伍，將展示結合人工智能及多元科技應用的創意發明。本屆展覽由信和集團擔任首席贊助，並獲香港特別行政區政府創新科技及工業局（ITIB）支持，以及香港檢測和認證局（HKCTC）出任策略夥伴。大會亦榮幸首次邀請到中國科技發展基金會擔任指導機構，並將派代表出席頒獎禮，見證本屆得獎隊伍誕生。活動歷年備受公眾歡迎，現已開放網上免費登記，歡迎市民踴躍參與。



香港創科展自2021年創辦以來，已吸引超過400間本地學校、近9,000名小四至中六師生參與，累積收到逾2,200份創意發明作品，逐步發展成為本地青年創科交流的重要平台。

隨著香港首位航天員黎家盈升空，本地創科氛圍更添注目。今屆創科展特別加入航天工程元素，讓市民認識載荷專家的日常工作與挑戰，從中一窺航天科研的真實面貌，激發更多年輕人對太空探索的興趣。黎家盈博士隨「神舟二十三號」載人飛船升空，預計將在太空駐留約 6個月，執行空間科學實驗與維護任務。到場參觀的巿民可透過製作心意卡，向她表達支持與鼓勵。此外，全球領先的具身智能機器人企業——優必選科技（UBTECH Robotics）亦將參與展出，帶來多款類人機器人，讓參觀者近距離感受具身智能的魅力。



香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授，JP表示︰「香港特區政府正全力推動香港建設成為國際創新科技中心，而人才正是促進創科發展的關鍵要素。由香港創新基金主辦的香港創科展今年已邁入第五屆，成為一年一度的旗艦創科教育盛事。該展覽為學生提供將創意付諸實踐的寶貴平台，加深對創科的興趣、樹立發展信心；同時推廣創科走進校園、深入社區，營造更濃厚的創新氛圍。我期待未來有更多青年藉此平台盡展所長、釋放潛能，投身創科行業，為香港與國家的高質量發展作出貢獻。」



香港創新基金主席暨信和集團主席黃永光先生，SBS，JP表示︰「創新科技是香港長遠發展的關鍵，也是國家『十五五』規劃的重要組成部分。香港需持續提升創科能力，積極融入國家發展大局，正如日前黎家盈博士成為首位香港航天員，迎來歷史性時刻。我們欣見創科日益受重視，為有志投身科研的年輕人才開拓新機遇。香港創科展踏入第五屆，能發展至今日的規模，全賴特區政府、業界夥伴、大專院校、科研機構及評審專家一直以來的支持。今年很高興得到中國科技發展基金會的指導及支持，創科展將繼續秉持從小培育人才的理念，凝聚各方力量，推動創科普及。」



香港創科展評審委員會主席、香港青年科學院院長岑浩璋教授，MH表示：「創科展以『比賽結合展覽』的模式，讓學生將學習成果轉化為可見、可驗證的作品，是培育香港創科年輕人生態圈的重要一環。我很高興多年來以評審身份參與這項盛事，見證學生透過與專家交流、參與工作坊，以及向公眾展示研究成果，逐步提升表達與應用能力、建立自信、拓展視野。每年參賽隊伍的作品水平不斷提升，作品不僅結合人工智能與多元科技應用，更涵蓋不同領域。科學研究是一條需要熱情與堅持的道路，青年科學家的成長往往始於中小學時期的好奇心。我們希望透過這些交流，發揮青年科學家的榜樣力量，啟發更多學生將創科視為終身志業。我期待這批年輕一代在科研與創新路上繼續發光發亮，在不久的將來正式加入科學家團隊，共同推動香港的科創發展。」



優必選科技首席品牌官譚旻先生表示：「人形機械人是人工智能技術的最佳載體，體現了智能體與物理世界深度融合的未來方向。作為全球人形機械人領域的前沿企業，優必選成立十四年來始終立足人形機械人前沿，長期深耕創科教育，致力於將先進的技術轉化為可落地、可普及的教育資源。我們期望通過與香港創新基金這樣志同道合的創科夥伴的協作，激發更多師生對人形機械人及人工智能的關注與參與，切實助力香港創科教育生態的建設，為香港培育面向未來的創新人才，奠定堅實而長遠的發展基礎。」



自2021年創辦以來，香港創科展已吸引超過400間本地學校、近9,000名小四至中六師生參與，累積收到逾2,200份創意發明作品，總參觀人次逾120,000，逐步發展成為本地青年創科交流的重要平台，亦是香港極具代表性的創科教育活動。本年度反應熱烈，共收到超過500份參賽作品。經過初步甄選後，近120支入圍師生隊伍獲安排參與一系列工作坊及專家指導，將於6月底展出成果，競逐各大獎項。各組別金獎得主更有機會遠赴瑞士參與「日內瓦國際發明展」，與全球創科人才交流。



香港創科展每年吸引數以萬計市民入場參觀。展覽期間，會場將化身全民創科嘉年華，除學生作品展示外，更設有五大互動專區，包括泡泡浴球DIY、無雪櫃自製沙冰、創科展五周年主題遊戲，以及改裝小家電遙控賽車等體驗，讓不同年齡層的參觀者在趣味中認識科學及創新：

