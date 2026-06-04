Mavrix 於羅德岱堡設立美國新總部，擴大北美業務版圖

佛羅里達州羅德岱堡和多倫多2026年6月4日 /美通社/ -- Mavrix 以人為本，結合人工智能 (AI) 技術，專注全球數據採集與研究執行，前身為 Azure Knowledge Corporation 旗下業務。今天，公司宣佈在佛羅里達州羅德岱堡啟用美國總部，標誌着 2026 年實現逾 25% 按年增長後，北美擴張步伐再下一城。

新總部把高層領導團隊匯聚於同一市場，行政總裁兼聯合創辦人 Rafal Gajdamowicz 將遷往南佛羅里達，與原已駐守該州的北美董事總經理 Neil Blefeld 並肩坐鎮。 此舉旨在增強策略、加快決策，並支持美洲地區的持續增長。 同時，Mavrix 已將多倫多的營運團隊擴充至超過 45 人，涵蓋營運、環球項目管理、客戶服務及電話研究，而全球另有超過 200 名研究及項目人員提供支援。