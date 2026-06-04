SynaXG、倚強科技與義傳科技聯合發布FR2 Open RAN解決方案

台北2026年6月4日 /美通社/ -- SynaXG、倚強科技與義傳科技今日共同發布了支持AI-RAN的端到端FR2 5G網絡解決方案。該方案集成了在Nvidia DGX Spark AI服務器上運行的SynaXG AI-RAN集中單元和分布單元軟件，以及義傳科技和倚強科技的先進FR2無線平台。

該解決方案提供了一個完全集成的AI-RAN架構，融合了雲原生RAN智能、高性能FR2無線技術，以及為原始設備製造商（OEM）和原始設計製造商（ODM）合作夥伴提供的加速部署能力。

SynaXG首席執行官Xin Huang表示：「義傳科技是我們FR1和FR2解決方案的首選無線技術合作夥伴。通過與義傳科技的緊密合作，我們針對AI-RAN的CU/DU解決方案已與義傳科技的參考平台完全預集成。這為義傳科技的所有ODM客戶提供了開箱即用的預集成能力，支持零接觸配置、FR2波束賦形和NR-DC等高級功能，通過使用義傳科技的半客製化 SDK 解決方案，極大地縮短了客戶的產品上市時間。」