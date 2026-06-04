SynaXG、倚強科技與義傳科技聯合發布FR2 Open RAN解決方案

台北2026年6月4日 /美通社/ -- SynaXG、倚強科技與義傳科技今日共同發布了支持AI-RAN的端到端FR2 5G網絡解決方案。該方案集成了在Nvidia DGX Spark AI服務器上運行的SynaXG AI-RAN集中單元和分布單元軟件，以及義傳科技和倚強科技的先進FR2無線平台。
該解決方案提供了一個完全集成的AI-RAN架構，融合了雲原生RAN智能、高性能FR2無線技術，以及為原始設備製造商（OEM）和原始設計製造商（ODM）合作夥伴提供的加速部署能力。
SynaXG首席執行官Xin Huang表示：「義傳科技是我們FR1和FR2解決方案的首選無線技術合作夥伴。通過與義傳科技的緊密合作，我們針對AI-RAN的CU/DU解決方案已與義傳科技的參考平台完全預集成。這為義傳科技的所有ODM客戶提供了開箱即用的預集成能力，支持零接觸配置、FR2波束賦形和NR-DC等高級功能，通過使用義傳科技的半客製化 SDK 解決方案，極大地縮短了客戶的產品上市時間。」
該解決方案的核心是Albizia，這是一款聯合開發的FR2無線平台，採用了義傳科技的MT2824 5G基帶SoC、MT3812中頻/射頻收發器，以及倚強科技的Nova天線模塊技術。
倚強科技業務發展總監Perry Lin稱：「與義傳科技共同開發、並與SynaXG AI-RAN CU/DU服務器集成的Albizia FR2開發平台，為ODM合作夥伴帶來了功能完備的FR2解決方案，包括波束賦形和端到端NR-DC能力。這能夠以極快的上市時間滿足終端客戶的系統功能需求。」
該聯合解決方案支持以下關鍵的5G高級功能：
- 400 MHz FR2 channel bandwidth
- End-to-end beam steering control
- NR Dual Connectivity (NR-DC)
- Simultaneous FR1 and FR2 connectivity for enhanced user throughput and coverage
- AI-RAN deployment on GPU-accelerated server infrastructure
義傳科技首席執行官吳文燦（Stewart Wu）博士表示：「我們很高興與SynaXG和倚強科技合作，將AI-RAN和FR2創新成果推向市場。Albizia結合了義傳科技的5G晶片、倚強科技的毫米波天線以及SynaXG的AI原生CU/DU平台，使ODM能夠快速開發新一代無線基礎設施。」
關於義傳科技
義傳科技專注於軟件定義無線電及面向Open RAN的集成5G晶片組。其晶片與軟件在確保符合3GPP和O-RAN標準的同時，加速了產品開發。
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關於SynaXG
SynaXG是一家總部位於新加坡的AI原生無線接入網（AI-RAN）開創者。其平台將5G RAN與AI工作負載整合於商業硬件之上，為5G-Advanced和6G構建高效網絡。
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關於倚強科技
倚強科技致力於開發用於無線網絡的毫米波與相控陣天線解決方案。其在FR2與天線集成領域的專長，使客戶能夠部署高性能、開放、可互操作的5G基礎設施。
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SOURCE Metanoia