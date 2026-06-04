創新藥進展 | 科興制藥GB10眼科創新藥國內I期臨床首例受試者入組

GB10項目是深圳科興自主研發的抗VEGF/Ang-2雙靶點抗體高濃度眼科專用蛋白藥物制劑。GB10 注射液濃度達到140mg/mL，可減少注射體積或提高給藥量，延長給藥周期，預期實現每4個月給藥一次，以提高患者依從性。臨床前數據顯示，GB10 注射液的生物活性和動物藥效具備國際競爭力，在激光誘導的猴CNV（脈絡膜新生血管, choroidal neovascularization）藥效模型中能夠有效抑制眼底血管新生。

深圳2026年6月4日 /美通社/ -- 近日，科興制藥全資子公司深圳科興藥業有限公司（簡稱：深圳科興）自主研發，用於治療新生血管性年齡相關性黃斑變性（nAMD）的眼科創新藥GB10注射液，完成在中國的I期臨床的首例受試者入組給藥，公司創新藥研發進程持續加速。

新生血管性年齡相關性黃斑變性（nAMD）是全球50歲以上人群主要的致盲原因之一。隨著互聯網高速發展、手機等電子屏幕使用時間增加、人口老齡化加劇，眼科藥物的臨床用藥需求日益增長，延長給藥間隔的治療方案有助於解決注射頻次高、患者依從性低的臨床痛點。

公司一方面加快自主研發眼科類雙靶點抗體藥物，一方面積極引進阿柏西普生物類似藥、鹽酸奧洛他定滴眼液等眼科出海產品，在持續創新的同時拓展海外市場，加快國際化步伐。

未來，公司將秉持「精益制藥、精益用藥、守護健康」的理念，為全球患者提供更多優質、可及的治療選擇。