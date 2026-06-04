ViuTV《足球女將2》成員挑機 UA世界Cup神秘鋼門

香港2026年6月4日 /美通社/ -- 近日於 Threads 及 Instagram 等各大社交平台，瘋傳多段有關神秘蒙面人展現超凡守門技巧的短片，其俐落的攔截身手與驚人的撲球技術隨即引發全網熱烈討論與瘋狂猜測。這股席捲全港的網絡熱話即將轉化為現實震撼，神秘蒙面人已確定將於2026年6月6日突襲將軍澳東港城一樓中庭，親自現身由UA亞洲聯合財務呈獻之「ViuTV 足球女將2 x UA 世界Cup神射手挑戰日」，與廣大市民比拼球技！

整日活動最受矚目的黃金環節，莫過於這位「UA 世界 Cup 神秘鋼門」將於舞台上當眾摘下面罩，正式向全港媒體及市民揭曉其真實身份。同場更有深受觀眾喜愛的 ViuTV 綜藝節目《足球女將2》十位成員親臨現場，除了與「UA 世界 Cup 神秘鋼門」決一高下外，更會現場頒發極具收藏價值的閃中閃足球女將2 限量版珍藏球員卡和「果迷」熱搶智能耳機(市場參考價值為HKD 1,849)作為遊戲禮品，誓必為活動掀起高潮。

精彩活動帶動現場狂熱

大會更於現場精心規劃了與足球相關的互動遊戲攤位，讓廣大市民共同體驗熱血沸騰的足球風采。