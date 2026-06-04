Tribesigns攜手TikTok登陸紐約時代廣場大屏 亮相2026超級許願季活動

紐約2026年6月4日 /美通社/ -- 全球知名傢俱製造零售品牌Tribesigns攜手全球頭部社交平台TikTok，亮相字節跳動2026超級許願季(Super Wish Season 2026)主題活動，品牌宣傳片登陸紐約時代廣場戶外大屏。
圍繞2026超級許願季活動主題，Tribesigns時代廣場大屏宣傳片投放時段為2026年5月25日至5月31日。大屏主推該品牌爆款63英吋實木玄關桌，這款產品累計銷量突破10萬件，適用於玄關、客廳等各類居家會客空間擺放。
啟程夏日旅途，一同參加2026超級許願季活動。全球網友均可在TikTok上分享旅行故事與真摯心願，留下自己難忘的夏日回憶。
時代廣場大屏實時輪播效果出眾。坐落紐約市中心的本次品牌展播，吸引成千上萬遊客與路人駐足留意，讓更多人認識Tribesigns，切身感受該品牌以設計賦能現代生活的產品理念。
Tribesigns首席執行官Peter Wang表示：「能與TikTok攜手參與2026超級許願季活動，我們倍感榮幸。登陸時代廣場大屏是品牌發展的重要里程碑。依托這一優質傳播平台，我們進一步提升品牌曝光度，展現旗下個性化居家、辦公傢俱優化日常生活的產品優勢。」
Tribesigns產品線覆蓋全屋及全場景辦公傢俱，涵蓋客廳、居家書房、玄關、餐廳、臥室等全品類。該品牌深耕傢俱行業逾15年，已為美國、加拿大、歐洲、澳大利亞超3000萬戶家庭供應室內外各類傢俱產品。
關於Tribesigns
Tribesigns是全球知名傢俱設計與製造品牌，恪守「Designed for Life」(為生活而設計)的品牌標語，從多元化現代生活方式中汲取設計靈感，專注打造能讓消費者收穫舒適與居家美感的傢俱產品。
Tribesigns憑借別緻考究的傢俱設計廣受讚譽，多款全新系列堅持原創設計，融匯精湛工藝、獨特格調與經久耐看的外觀造型。
如需瞭解有關Tribesigns的更多詳情，可訪問品牌官網Tribesigns.com、Tribesigns B2B平台、亞馬遜店舖，或是關注品牌的Facebook、Instagram、YouTube，Pinterest和TikTok官方賬號。
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SOURCE Tribesigns