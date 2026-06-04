華昱欣在SNEC 2026上發布AI原生能源自治方案

上海2026年6月4日 /美通社/ -- 全球智慧能源創新企業華昱欣（英文名：HYXI），在SNEC 2026（第十九屆國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會）上以「智慧能源，人人共享」為主題，展示其最新的AI原生能源自治系統，重點呈現其面向戶用、工商業及公用事業級場景的AI原生能源自治願景。

展會期間，華昱欣還與BM Energy、Solarever、Vision Grid Solutions及朗新科技等全球合作伙伴達成了戰略合作協議，進一步強化其全球協作布局。

其中的關鍵亮點是HYXI Aura和HYXI Halo兩款產品，它們將華昱欣的戶用能源產品線，從全屋備用電源擴展到更靈活的日常用能場景。這兩款產品將於2026年6月23日至25日在歐洲國際太陽能展(Intersolar Europe)上正式首發。