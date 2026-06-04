設有 100 呎私人露台、傲視「板球之家」的 Lord's Penthouse 頂層豪宅首次推出市場

倫敦2026年6月4日 /美通社/ -- 設有 100 呎私人露台、直接傲視 Lord's 板球場的頂層豪宅首次推出市場。 投標者須透過密封投標程序，就倫敦一座獨特非凡的運動場地景觀物業提交保密報價，截止日期為 2026 年 7 月 31 日，最低出價為 1,000 萬英鎊。 這個名為 Lord's View Penthouse 頂層豪宅，是全球唯一私人擁有的住宅，設有 100 呎私人露台和觀景休息空間，能直接俯瞰 Lord's 的三柱門區、Marylebone 板球俱樂部 (MCC) 看台，以及由 Future Systems 設計的媒體中心。 整體觀感如同懸浮於全球極受推崇的運動競技場之上的私人看台，為觀賞頂級測試賽、世界盃及國際賽事，帶來在私人業權下絕無僅有的觀賞角度。

是次出售的所有收益將全數撥捐 Launan 慈善信託基金，該基金乃註冊慈善機構，由已故業主、MCC 終身會員 Laurence Silman 及其妻子 Nancy 創立。 該信託基金會將部分收益用於一個英國基層板球慈善機構，而另一筆慈善捐款則由買家指定用途，讓成功中標者能夠塑造與這個物業相關的慈善傳承。 這個頂層公寓預計將吸引國際板球發燒友、收藏家及全球買家的熱切關注，尤其是來自 Lord's 極具象徵意義的市場，包括印度、澳洲、中東及廣大的英聯邦地區。 是次放售，正值 Lord's 迎來其中一個最繁忙的國際板球夏季，全球目光因而聚焦於 NW8。