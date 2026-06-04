設有 100 呎私人露台、傲視「板球之家」的 Lord's Penthouse 頂層豪宅首次推出市場

倫敦2026年6月4日 /美通社/ -- 設有 100 呎私人露台、直接傲視 Lord's 板球場的頂層豪宅首次推出市場。
投標者須透過密封投標程序，就倫敦一座獨特非凡的運動場地景觀物業提交保密報價，截止日期為 2026 年 7 月 31 日，最低出價為 1,000 萬英鎊。
這個名為 Lord's View Penthouse 頂層豪宅，是全球唯一私人擁有的住宅，設有 100 呎私人露台和觀景休息空間，能直接俯瞰 Lord's 的三柱門區、Marylebone 板球俱樂部 (MCC) 看台，以及由 Future Systems 設計的媒體中心。
整體觀感如同懸浮於全球極受推崇的運動競技場之上的私人看台，為觀賞頂級測試賽、世界盃及國際賽事，帶來在私人業權下絕無僅有的觀賞角度。
是次出售的所有收益將全數撥捐 Launan 慈善信託基金，該基金乃註冊慈善機構，由已故業主、MCC 終身會員 Laurence Silman 及其妻子 Nancy 創立。
該信託基金會將部分收益用於一個英國基層板球慈善機構，而另一筆慈善捐款則由買家指定用途，讓成功中標者能夠塑造與這個物業相關的慈善傳承。
這個頂層公寓預計將吸引國際板球發燒友、收藏家及全球買家的熱切關注，尤其是來自 Lord's 極具象徵意義的市場，包括印度、澳洲、中東及廣大的英聯邦地區。
是次放售，正值 Lord's 迎來其中一個最繁忙的國際板球夏季，全球目光因而聚焦於 NW8。
Silman 最初從一個破產的發展商購入未完工的上層，然後與建築師兼設計師 Max Clendinning（其客戶包括 Christian Dior 和 Liberty London）合作，將其改造成具有當代風格、適合家居規模的板球看台式住所。
是次放售，適逢英國皇家建築師協會 (RIBA) 及倫敦大都會檔案館 (London Metropolitan Archives) 舉辦一場探討 Clendinning 作品的展覽，為鍾情英國戰後設計底蘊的買家，再添一重魅力。
Robert Silman 代表家族致詞時表示：「Laurence 在那片未完工的屋頂上，看到旁人未曾察覺的風光：那是一個溫馨天地，能以他喜歡的運動為契機，讓他所愛之人齊聚一堂。 這個露台，見證數十年來觀賞測試賽及單日國際賽 (ODI) 的夏日時光。此刻放售，感覺時機正好。 慈善元素對我們意義重大：一份源於對板球熱愛而建成的產物，理應回饋這項運動，此舉實在合情合理。」
合資格人士將可存取安全資訊平台，平台內載有更多物業細節、圖片及完整的投標程序，並會在投標期內安排私人參觀。
這個度身設計的密封投標程序，由倫敦頂尖律師事務所安排，賣方承諾接納最高出價。
已登記的投標者可經 https://www.overlordsclub.co.uk/ 獲得更多資料，包括參考價格、法律框架及提交要求。
傳媒查詢：[email protected]
網站：https://www.overlordsclub.co.uk/
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-100--lords-penthouse--302791678.html
SOURCE Lords Penthouse