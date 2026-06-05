MetAI 攜手韓國 3D AI 技術公司 NdotLight，共建全球 Physical AI 生態系

台北2026年6月5日 /美通社/ -- 台灣工業數位孿生與模擬技術新創 MetAI 今日宣布，正式與韓國 3D AI 技術公司 NdotLight（執行長 Jinyoung Park） 簽署合作備忘錄（MOU），雙方將結合各自在數位孿生、3D 資產生成與模擬領域的核心技術，共同拓展全球 Physical AI（物理 AI）市場，打造新一代 AI 原生模擬基礎設施。 MetAI 為台灣首家獲得 NVIDIA 直接投資的新創公司，透過結合 AI 與 3D 技術，開發可自動將工程與空間資料轉換為 SimReady（可模擬）數位孿生環境的平台，協助企業快速建立可供 AI 訓練與驗證的虛擬世界。此次與韓國領先的 3D AI 技術公司 NdotLight 合作，將進一步強化 MetAI 在全球 Physical AI 生態系中的技術布局與市場影響力。

本次合作的核心目標，是結合 NdotLight 的 SimReady 3D 資料生成引擎 TRINIX 與 MetAI 的工業級數位孿生生成平台 MetGen，共同打造世界級的整合式數位孿生生成與模擬流程。 雙方將共同建構涵蓋 Physical AI 訓練所需技術層的全端協作架構，包括： OpenUSD 資產互通標準

SimReady Metadata（模擬資料標註）標準化

運動學（Kinematics）與碰撞模型（Collision Mesh）相容性

參數化模板工作流程（Parametric Templates）

MetGen 與 TRINIX 間的場景生成與編排流程

與 NVIDIA Omniverse™ 及 NVIDIA Isaac Sim™ 的深度整合 在合作內容方面，NdotLight 將提供 MetAI 核心 SimReady 資產生成工具與 API，包含： CAD 轉 OpenUSD（CAD-to-USD）

參數化資產生成（Parametric Asset Generation）

文字／圖片自動生成 3D 模型（Text/Image-to-3D）

透過整合 NdotLight 技術，MetAI 將進一步強化其工業級數位孿生平台能力，支援： 半導體廠、物流中心與機場等大型場域生成

AI Ready 工業環境模擬

作業流程與設備單元編排（Operation Unit Orchestration） 雙方合作最大的突破，在於將過去分散的 Physical AI 建置流程，從「資產生成（Asset Generation）」到「環境組裝（Environment Assembly）」再到「模擬訓練（Simulation Training）」全面串聯，自動化為單一工作流程。此類端到端的整合能力，在全球市場中仍屬少見。 在正式簽署 MOU 前，NdotLight 技術長（CTO）Suntae Kim 已於 5 月 31 日 MetAI 在台灣主辦的 Physical AI Builders Night 活動中發表技術演講，率先展示雙方技術合作的潛力。

演講中，Kim Suntae CTO 展示了超越傳統剛體（Rigid Body）模型的「可變形物體（Deformable Data）」生成與模擬技術，並於 NVIDIA Isaac Sim™ 中示範電源線與網路線等柔性物件的彎曲、連接與互動過程模擬。此技術獲得現場多位國際工程專家高度肯定，成功解決長期以來機器人與物理模擬訓練中最具挑戰性的柔性物體建模問題，大幅降低建置時間與成本。 MetAI 執行長 Daniel Yu 表示： 「我們非常高興能與來自韓國、具備世界級技術實力的 Physical AI 夥伴 NdotLight 展開合作。透過雙方技術的深度整合，我們將共同建立推動 Physical AI 普及的新標準，加速全球製造業、智慧工廠與機器人產業的創新發展。」

NdotLight 執行長 Jinyoung Park 表示： 「這次合作不只是單純的技術合作，更是一項具有里程碑意義的產業合作。我們將 Physical AI 模擬訓練所需的完整技術堆疊整合成單一工作流程。透過 NdotLight 獨有的 SimReady 資料生成技術，以及 MetAI 大規模模擬基礎設施的結合，我們將共同引領全球工業數位孿生市場的新典範。」 此次合作也象徵 MetAI 全球布局的重要里程碑。透過與韓國頂尖 3D AI 技術公司的深度合作，MetAI 將進一步串聯亞洲與國際 Physical AI 生態系夥伴，共同推動數位孿生、模擬平台與機器人訓練技術的發展，為全球製造業、智慧物流、機場、資料中心與機器人產業提供更完整的 AI 原生基礎設施。

關於 MetAI MetAI 正在打造 Physical AI 時代所需的 AI 原生（AI-Native）、工業級模擬基礎設施。公司獲 NVIDIA 投資支持，並為 NVIDIA Inception 計畫成員，致力於重新定義 AI 與實體世界互動的方式。 MetAI 核心平台 MetGen 能夠將工業場域設計與工程資料轉換為可持續演化、可供 AI 使用的模擬環境，串聯設計、控制與營運流程，形成完整的數位孿生閉環。 透過這些數位孿生環境，企業可在半導體、資料中心、智慧倉儲等精密製造場域中，讓機器人、自主代理（AI Agents）與最佳化系統持續學習、驗證與迭代。