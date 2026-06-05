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出版：2026-Jun-05 02:47
更新：2026-Jun-05 02:47
PR Newswire

CAS Connections 將可信賴的科學數據及 AI 引入領先研發平台

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CAS 宣佈建立策略合作關係，將可靠的科學數據及 CAS Newton 代理式 AI 整合至領先工作流程工具，以提升研究效率

俄亥俄州哥倫布市2026年6月5日 /美通社/ -- 專注於科學知識管理的 American Chemical Society 旗下部門 CAS 今日宣佈推出 CAS Connection。這是一個全新的整合框架，可將 CAS Content Collection™ 及近期推出的代理式人工智能 (agentic AI)——CAS Newton℠，直接嵌入研究人員日常使用的研發工具之中。 首批合作夥伴包括 Albert Invent、Sapio Sciences、Inductive Bio、Scilligence 及 Wolfram Research。透過有關合作，CAS 的內容及功能將整合至其平台，讓研究人員能夠在探索創新發現的時候，直接獲取值得信賴的科學資訊。

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CAS 標誌

研發團隊一直依賴多種強大的數碼平台來推動科學進展。 CAS Connections 透過將逾 150 年來由 CAS 精心整理的科學知識，以及 CAS Newton 的對話式智能，直接融入研究人員一直信賴的工具之中，進一步提升這些平台的價值。 整合這些經驗證科學資訊的存取方式，有助提升對 AI 生成答案的信心，並令研究工作流程更加順暢高效。

CAS 臨時總裁 Tim Wahlberg 表示：「有了 CAS Connections，科學家在評估新化合物時，毋須離開其研究平台，即可搜尋 CAS 的先前技術資料、安全數據或合成路徑。 這些平台的整合能迅速擴展 CAS 在數碼研發工作流程中的價值，將權威科學知識帶到研究人員日常工作的環境之中。」

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CAS 與 Albert Invent、Sapio Sciences、Inductive Bio、Scilligence 及 Wolfram Research 的合作，標誌著 CAS Connections 整合計劃第一階段的啟動。 年內將陸續公佈更多合作夥伴關係。

CAS Connections 支援透過 API、Model Context Protocol (MCP) 及 AI 平台整合方式部署於安全環境中，適用於 Anthropic 的 Claude 及 Microsoft Copilot 等工具。 研究人員可於其選用的工作流程平台組合中，將 CAS 數據以及支援 CAS SciFinder® 和 CAS BioFinder® 的功能，與機構內部專有資源結合使用。 透過整合 CAS Newton，並遵循 CAS Ethical Approach to AI，研究人員可進行對話式、多步驟研究，並獲得附有引文且可供驗證的答案。

Albert Invent 行政總裁兼聯合創辦人 Nick Talken 表示：「我們正致力打造一個未來，讓化學家能夠專注於創新發明，而非花時間與工具周旋。 Albert Invent 將 CAS 的科學及結構化數據直接嵌入 Albert OS，讓科學家能夠從研究目標出發，由系統自動提供所需數據，而毋須在不同系統之間來回切換或手動傳輸資訊。」

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高效的科研發現有賴科學家在創新過程的每個階段，都能無縫獲取可靠的數據及洞見。 CAS Connections 直接在科學家現正使用的工具中提供相關能力，減少在不同平台之間切換的需要，讓研究工作得以持續高效推進。

Inductive Bio 行政總裁兼聯合創辦人 Josh Haimson 表示：「CAS 建立了其中一個最全面的科學資訊知識體系。 透過 Inductive Bio 的 AI 化學助理存取 CAS 涵蓋化學反應、已知轉化途徑及化學數據的資料庫，研究人員能夠獲得啟發，設計出以既有合成先例為基礎的化合物，納入集體 SAR（結構－活性關係）知識，並在設計階段評估新穎性及 FTO（自由實施權），而這一切均可在同一平台內完成。」

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如欲了解 CAS Connections 的更多資訊，請瀏覽 www.cas.org/solutions/cas-connections

關於 CAS
CAS 致力連繫全球科學知識，加速推動改善人類生活的突破性創新。 我們致力協助全球創新人才，助其應對現今錯綜複雜的數據環境，以在創新歷程的每一步都能自信決策。 身為科學知識管理專家，我方團隊建構出全球規模最大、經專家審閱的權威科學數據集合，並提供必不可少的資訊解決方案、相關服務及專業知識。 各行各業的科學家、專利專家和商業領袖都信賴 CAS，依靠我們發掘機遇、減輕風險、活用共享知識，從而加速將靈感轉化為創新成果。 CAS 為 American Chemical Society 的分部。 歡迎在 cas.org 與我們聯繫。

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媒體聯絡人
Peter Carlton
CAS 高級傳訊經理
[email protected]

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cas-connections--ai--302791962.html

SOURCE CAS

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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