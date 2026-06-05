SAVER CleanBlue 計劃：Seaspan 與 Hapag-Lloyd 完成首個甲醇燃料改裝工程

新加坡2026年6月5日 /美通社/ -- 全球海運資產擁有與管理領導先驅 Seaspan Corporation (Seaspan)，與頂尖貨櫃航運公司 Hapag-Lloyd 今日攜手宣佈，其甲醇燃料改裝計劃的五艘貨輪中，第一艘已順利改裝完成，並交付了 「揚子江」輪 (Seaspan Yangtze)。 此次改裝功德圓滿，既是技術上的驕人成就，亦是 Seaspan 與 Hapag-Lloyd 攜手許下綠色未來的鏗鏘承諾。 對 Seaspan 而言，這份使命已實踐逾十載。 從早期的 SAVER（Seaspan Action for Vessel Energy Reduction，即「船舶節能行動」）計劃，到今天的 CleanBlue 計劃，Seaspan 已在 86 艘船隻上投入超過 2.3 億美元，完成了 550 多個節能和改裝工程。

繼「揚子江」輪後，該項目下擬改裝的船隻尚有「亞馬遜快航」輪 (Seaspan Amazon)、「恒河」輪 (Seaspan Ganges)、泰晤士輪 (Seaspan Thames) 及「贊比西」輪 (Seaspan Zambezi)。 每艘船在完成改裝後，若使用低碳甲醇運行，預計每年可減少約 30,000 至 50,000 公噸二氧化碳當量排放，同時還能延長船隻使用年期，選擇燃料起來亦更靈活。 Seaspan 主席、董事長暨行政總裁 Bing Chen 說：「脫碳之路，不止於建立未來的船隊，更在於發掘現時船隊的無限潛能。 為現有船隊進行改裝和升級，能以實用、迅速且合乎經濟效益的方式，推動航運業的脫碳進程。 SAVER CleanBlue 計劃展現 Seaspan 穩固的客戶合作關係、深厚的技術專長，以及與合資夥伴（例如 WattSpan Maritime Technology）緊密整合的獨特平台，能夠執行大規模的複雜改裝工程。」

Hapag-Lloyd 船隊董事總經理 Silke Lehmköster 表示：「『揚子江』輪成功改裝，以及其四艘姊妹船舶按計劃進行改裝，為我們於 2045 年達至船隊淨零排放的宏大願景，再添重要一步。 我們與 Seaspan 合作，證明把現有船隻改裝以使用低碳甲醇，是一種切實可行的航運減排方式。」 Seaspan 利用其貫穿船隻整個生命周期（從工程、改裝到營運）的完全整合平台，不斷提供可擴展的一站式方案，協助客戶過渡至低排放及/或零排放的營運模式。 Seaspan 及 Hapag-Lloyd 均認為，SAVER CleanBlue 計劃是全球貨櫃航運邁向更可持續發展的重要一步。