健絡通「TO-Go」Summer Treat：姜濤造型雪糕車登陸旺角

請你食Gelato + 送限定應援扇 Stay Cool. Stay "TO".

一張收據三重夏日驚喜：贏健絡通盃門票！ 香港2026年6月5日 /美通社/ -- 呢個 Summer 全港「焫焫焫焫焫焫著」！世界盃熱浪，加上香港足球盛會強勢開戰，全城投入最熾熱的足球狂歡。疼痛管理專家健絡通與代言人姜濤將「KEEP ME UP」熱潮直接帶到盛夏旺角街頭，推出兩日限定的「TO-Go Summer Treat 冰感應援企劃」，安排姜濤造型雪糕車請你食 Touch Cool 薄荷味 Gelato，以及限量「Stay Cool, Stay TO」應援扇，與全城球迷及姜糖一齊 Cool 住迎接足球熱！凡購買任何 壹點寧 清涼 或 健絡通活絡貼 滿 HK$280，憑收據即可到現場換領，將健絡通人氣產品的冰感體驗，化身成今個夏天最消暑、最 Chill 的足球應援。

此處下載高解像度圖片：https://bit.ly/3RDOmOP 今夏最「涼」應援裝備

是次活動主題「Stay Cool. Stay "TO".」中的 "TO"，除了代表「TO-Go Summer Gelato Truck」，更玩味呼應姜濤名字中的「濤」，象徵今個夏天與姜濤一齊 Keep 住「濤」氣、Keep 住 Cool！健絡通特別以「壹點寧 清涼」的天然薄荷香氣與冰感體驗為靈感，打造限定薄荷味 Gelato，並推出限量「Stay Cool, Stay-TO」應援扇，希望大家無論在街頭、睇波、打卡，還是追星時，都可以即時降溫，成為今個夏天最「涼」的應援Gear。 一張收據解鎖三重夏日驚喜

想喺旺角街頭即時降溫？由即日起，凡於 2026 年 6 月 5 日 至 2026 年 6 月 21 日，在指定零售商1購買任何 壹點寧 清涼或 健絡通活絡貼 滿 HKD$280，憑收據即可到「 TO-Go Summer Gelato Truck」換領 Touch Cool 薄荷 Gelato 乙杯2 及限定姜濤 KEEP ME UP 應援扇乙把3。憑同一張收據更可參加「賞Goal飛」大抽獎，有機會贏取「健絡通盃 — 車路士 對 祖雲達斯」相關球賽門票4，一齊投入今個夏天最熱血的足球氣氛！

「TO-Go Summer Gelato Truck」活動詳情：

日期︰2026 年 6 月 19 日 及 6 月 21 日

時間：下午 2 時半至 5 時半

地點︰旺角朗豪坊對出附近

（若有任何改動，將於活動當天在健絡通社交網站公布）



「賞Goal飛」大抽獎活動網址：https://octopus-opl.com/form/HerbalgyTrophyCP-1 炎夏冰感寵粉 撐糖應援

自健絡通宣布與姜濤合作後，迅速成為全城熱話，「KEEP ME UP」企劃不但成功拉近品牌與年輕世代距離，更令不少人重新認識傳統中醫藥品牌的全新形象。姜濤向來以「寵粉」聞名，今次健絡通亦延續這份「寵粉精神」，特別打造限定冰感應援企劃，希望於炎炎夏日之中，為姜糖及球迷送上一份充滿足球熱與清涼感的驚喜。我哋旺角見，Stay Cool！ Stay "To"！