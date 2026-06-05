SuperX將攜全棧AIDC解決方案亮相Interop Tokyo 2026 重磅推出1.6T光模塊解決方案

東京2026年6月5日 /美通社/ -- 新興的全棧式AI數據中心基礎設施解決方案提供商SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX）（以下簡稱"SuperX"）將在2026年6月10日至12日舉行的 Interop Tokyo 2026上重磅推出1.6T光模塊解決方案。此外，公司還將在展會上帶來覆蓋AI算力、模塊化AI工廠及數字電源基礎設施的全棧AIDC解決方案，全面賦能日本及全球市場新一輪AI數據中心的規模化部署。 SuperX全資日本子公司SuperX Industries Co. Limited首席執行官Aiko Furukawa表示：「對SuperX而言，日本市場具有重要的戰略意義，我們將全力滿足日本人工智能基礎設施日益增長的需求。依托我們在日本的業務布局，包括位於三重縣津市的全球供應中心，我們有能力提供本地化交付服務、更快的響應效率以及長期運營支持。我們期待深化與日本本地客戶及合作伙伴的合作，加快新一代人工智能數據中心的落地部署。」

1.6T高性能光模塊：支撐AI下一代規模互聯 展會期間，SuperX將正式推出專為滿足大規模AI訓練與推理環境的高帶寬互聯需求打造的1.6T光模塊解決方案。此舉是繼公司成立專注於下一代AI算力中心光連接解決方案的合資公司SuperX Optical Communications之後，在光互連領域的又一重要裡程碑。該方案支持完整的數字信號處理功能並集成硅光技術，可提供高性能、高可靠的高速互聯能力，支持在以太網及InfiniBand兩大主流AI基礎設施架構上靈活部署。 全場景覆蓋：為多樣化AI工作負載量身打造的算力平台

展會上，SuperX將展示全面覆蓋從大規模訓練、靈活推理到高性能計算的各類部署場景的AI服務器及機架級AI算力平台。解決方案組合包括搭載NVIDIA HGX B300平台專為高強度訓練與高性能計算負載打造的SuperX XN8161-B300 AI服務器，搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU針對多樣化AI部署場景優化的靈活高密度AI服務器解決方案，以及由NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra超級芯片提供支持的超大規模模型開發的SuperX GB300 NVL72 機架級AI超算系統。這些解決方案共同為客戶不斷演進的AI基礎設施需求提供可擴展的計算底座。

以工作負載為核心的模塊化AI工廠，實現快速可擴展部署 SuperX的模塊化AI工廠解決方案以IT工作負載需求為核心設計理念，打破傳統的「先選址、後規劃基礎設施」模式，引領行業向更具可擴展性、以性能為導向的AIDC部署模式轉型。該方案采用算力、電力、制冷和網絡深度融合的預驗證全棧架構，助力客戶簡化AI工廠建設流程，顯著縮短部署周期。 依托敏捷的基礎工程平台，SuperX可快速更新並校准設計方案，精准匹配客戶定制化 GPU服務器及獨特應用工作負載需求。憑借這一技術靈活性，SuperX的預驗證參考設計可與市場前沿的NVIDIA Blackwell Ultra GB300 NVL72平台實現開箱即用的交鑰匙兼容。

SuperX的模塊化AI工廠方案融合標准化設計、預制模塊與全流程工程驗證，可顯著降低項目復雜度，將交付周期縮短至6–9個月，並支持從2.5MW初始模塊到20MW集群，乃至80MW超大規模算力園區的平滑可擴展擴容。 專為高密度AI數據中心打造的800V直流電源架構 SuperX還將展示專為高密度AI數據中心設計的800V直流電源架構，可實現更高效的配電、更低的轉換復雜度和更高的能源利用率。該架構采用模塊化高度集成設計，能夠簡化大規模部署流程、保障系統穩定運行、顯著降低電力損耗，並提供靈活的配置選項，滿足不同場地條件、工作負載及擴容需求。

深化日本本土布局 構建全球化服務支點 除全棧AIDC解決方案外，SuperX持續通過本地化交付與運營體系，強化在日本市場的布局。公司位於日本三重縣津市的全球供應中心在服務區域及全球客戶方面發揮著核心樞紐作用，不僅為日本客戶提供物流與交付保障，同時輻射全球市場，確保供應鏈的穩定性與韌性，年產能達20,000台AI服務器。依托全球工程團隊與本地化備件網絡，SuperX致力於為日本客戶提供快速響應的端到端支持服務。 歡迎蒞臨SuperX位於7N26的展台，了解SuperX的全棧AIDC 解決方案如何賦能可擴展、高效且面向未來的AI基礎設施。

NVIDIA、NVIDIA HGX、Blackwell、Grace Blackwell、GB300、NVL72 及 RTX PRO 是 NVIDIA Corporation 在美國及其他國家或地區的商標和/或注冊商標。所有其他商標歸各自所有者所有。 關於 SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX） SuperX AI Technology Limited 是一家AI基礎設施解決方案提供商，提供涵蓋自有硬件、先進軟件及端到端服務的全面產品組合，服務於AI數據中心。公司的服務包括先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運維服務。其核心產品包括高性能AI服務器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲與AI智能體。公司總部位於新加坡，面向全球機構客戶提供服務，包括企業、研究機構以及雲和邊緣計算部署。欲了解更多信息，請訪問 www.superx.sg。

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