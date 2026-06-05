2026年中國國際焙烤展覽會圓滿落幕 助力焙烤產業全球融合與創新發展

上海2026年6月5日 /美通社/ -- 2026年第28屆中國國際焙烤展覽會 (Bakery China 2026) 於5月23日在上海虹橋國家會展中心順利閉幕，進一步鞏固其作為全球焙烤與糖製品行業專業展會的地位。 本屆展會由中國焙烤食品糖製品工業協會、北京貝克瑞會展服務有限責任公司共同主辦，為期四天，主題為「創新無界・首發聚變・鏈接未來」。展覽總面積超33萬平方米，匯聚79個國家及地區的2267家品牌與企業，展出萬餘款產品，吸引144個國家及地區的近40萬名專業觀眾到場觀展。

中國焙烤食品糖製品工業協會理事長張九魁表示：「中國國際焙烤展覽會將持續助力行業高質量發展，搭建商貿配對、趨勢前瞻、資源整合、技能提升、品牌曝光與全球交流的專業平台。」 拓展全球產業聯動 2026年中國國際焙烤展覽會的國際化程度進一步提升，海外參展品牌及企業占比超20%，涵蓋德國、意大利、日本、瑞士、丹麥、荷蘭、法國、美國、韓國等。 展會設立「一帶一路」烘焙主題專區，集中展示沿線國家特色原料與工藝；「西點中味」、「中點西做」等跨文化融合產品成為亮點。本屆海外採購商數量增長超60%，體現中國焙烤行業全球吸引力持續增強。

賦能中國品牌出海 本屆展會首次舉辦焙烤企業出海論壇，聚焦海外合規認證、清真認證、海外本土化供應鏈適配、海外渠道建設、跨文化品牌傳播等議題，為國內焙烤企業出海提供實戰參考。 集中展示行業創新成果 展會展出數千款新品與前沿技術；「中國國際焙烤展創新產品獎」評選出122家企業共136款獲獎產品，覆蓋原料、設備、包裝全品類。「中國烘焙新品發佈周」進一步鞏固展會作為行業創新風向標的地位。 聚焦巧克力與智能製造 展會同期全新亮相2026年中國巧克力產業展覽會，展區面積3萬平方米，匯聚全球150餘家可可與巧克力全產業鏈企業。智能製造、健康飲食、清潔標籤成為主流趨勢；全自動AI焙烤生產線、AI視覺質檢系統集中亮相，彰顯行業向自動化、可溯源、高效率轉型。