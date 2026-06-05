520不只情侶放閃！Agoda曝「一人旅行」熱潮夯 韓國釜山、嘉義成獨旅新歡

台北2026年6月5日 /美通社/ -- 520 不再只是情侶專屬節日！隨著「愛自己」成為新生活態度，越來越多台灣旅客開始選擇一個人旅行，把獨旅當成自我療癒與生活 reset 的儀式感。數位旅遊平台 Agoda 最新觀察發現，2026 年 1 至 4 月期間，台灣獨旅旅客搜尋量年增 16%，顯示「一個人出發」正快速成為旅遊新趨勢。

國旅部分也掀起一人旅行風潮，其中嘉義成長最猛，搜尋量年增 42%，高雄與台東則分別成長 24% 與 22%，顯示越來越多旅客開始偏好帶有在地感、自然景觀與慢生活氛圍的城市。

另外，日本福岡與札幌搜尋量也分別成長 51% 與 33%。Agoda 觀察到，台灣獨旅旅客越來越偏好適合短天數、步調舒服的城市旅行，像是結合美食、購物、咖啡廳與在地文化體驗的「慢步調城市旅遊」，正在東北亞快速升溫。

Agoda 數據顯示，日本、韓國依舊是台灣獨旅旅客最愛，東京、首爾、大阪持續穩坐熱門搜尋榜。不過，近年最強黑馬則是韓國釜山，搜尋量年增高達 71%，成為台灣獨旅族最新人氣城市。

近期嘉義更成為台灣「慢旅」代表城市之一。今年嘉義藝術節攜手人氣手機遊戲《Pikmin Bloom》推出「Pikmin Bloom Mini Walk」活動，讓不少旅客專程到嘉義散步、逛咖啡廳、探索巷弄與文化景點，也讓「邊走邊玩」成為新型態旅行方式。根據交通部觀光署「台灣旅宿網」統計，嘉義市 2025 年住宿人次突破 217 萬，創下歷史新高，也反映越來越多台灣旅客開始從「踩點式旅遊」，轉向更重視放鬆感、生活感與個人體驗的旅行方式。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「520 過去多與情侶旅遊、浪漫行程連結，但近年我們觀察到越來越多台灣旅客開始選擇『自我獎勵型旅行』。不論是一個人的城市散步、短天數小旅行，或單純想離開日常放鬆一下，旅行正逐漸成為大家照顧自己、追求生活平衡的重要方式。」