「來銀河，盡興玩一夏」 能量澎湃多元體驗遨遊「澳門銀河」

由陽光滿溢的水上歷險，到活力四射的生活時尚體驗，以15種方式探索一個專為玩樂而設的盛夏季節——盡在亞洲領先、屢獲殊榮的奢華度假城
澳門特別行政區 - 2026年6月5日 - 「澳門銀河」誠邀賓客投入充滿動感的夏日氛圍，於屢獲殊榮的世界級奢華度假城中盡情暢玩，盡享活力四射的精彩體驗。「澳門銀河」歡賀15週年誌慶之際，突顯區內最完整、最廣泛、最具特色且最有前瞻性綜合度假體驗的定位，特別為不同年齡層賓客精心設計15項專屬體驗，與眾賓客同歡，並以「來銀河，盡興玩一夏」的主題揭開序幕。這個夏日，來「澳門銀河」盡興，不分年紀，動靜皆宜。
夏日樂趣先由入住「澳門銀河」旗下九間各具特色的酒店展開，以與別不同的住宿體驗開啓精彩旅程。九間酒店各具特色，更是引領賓客暢享世界級水上動感、動人美饌、怡人體驗的精品鑰匙，一一為酒店賓客精心準備。入住酒店，以「水」「花」啓動無限夏日樂趣。
世界級酒店｜開啓「澳門銀河」無限玩樂之鑰
酒店套票由每房每晚MOP1198++起，入住「澳門銀河」旗下澳門安達仕酒店或「百老匯酒店」，即可暢享世界級住宿體驗。
澳門安達仕酒店是一間充滿活力的生活風格酒店，靈感源自澳門多元文化與藝術底蘊，透過多感官設計演繹城市魅力，讓賓客沉浸於融合中葡文化特色的獨特體驗之中。經有蓋行人天橋可直達的「百老匯酒店」，則以精品酒店定位，坐擁遼闊河景，並結合貼心細緻的服務體驗，毗鄰匯聚超過40間地道與亞洲美食的百老匯美食街，呈現活力十足的澳門地道風味。
水上快感｜全球最長空中激流全面升級
盛夏的核心魅力，盡在天浪淘園。鋪展於天際之上的水上玩樂世界，不僅是「澳門銀河」的標誌性設施，更樹立了區內大型水上度假體驗的全新標準。置身高空之上，這裡將澎湃動感與優雅格調完美融合，從可乘浪逐潮的刺激體驗，到如度假海灘般的悠然逸境，締造出無可比擬的盛夏享受。天浪淘園一直備受矚目且廣受歡迎，佔地廣達75,000平方米，多元設施數之不盡，坐擁全球最大空中衝浪池及多項世界級水上設施。
今個夏季，矚目焦點注入嶄新活力——昔日悠閒漂流華麗蛻變，升級為節奏明快的水上歷險，顛覆漂流河的想像。每逢週末更添精彩，巨浪池化身為震撼舞台，上演高能量衝浪表演，進一步彰顯「澳門銀河」作為創新引領者與文化推手的非凡地位。
針對更年輕的賓客，全新亮相的水上遊樂專區即將登場，與度假城現有的親子設施相互輝映，全面鞏固「澳門銀河」作為跨世代同遊夏日首選目的地之領先地位。
亮點包括長達575米、冠絕全球的空中激流，今年夏天更全面升級流速，將悠閒漂流體驗昇華為更刺激動感的水上歷險。與此同時，面積達8,000平方米的全球最大空中衝浪池可掀起高達1.5米的人造浪，配合150米白沙灘，為賓客打造猶如置身熱帶海灘的沉浸式度假體驗。6月19日至8月30日的每個週末連首尾兩天，天浪淘園將化身為活力舞台，為賓客呈獻由本地運動員帶來的「動力衝浪花式表演」，全力支持澳門運動員發展。
今個暑假更會有更多嶄新設施啓幕，包括專為幼童至9歲兒童賓客設計的「『童』樂島」，連同度假城現有的「童」趣灣，共同打造出澳門最大、設施最多元的兒童水上遊樂天地。
多元餐飲｜盡情補給・細味盛夏
作為亞洲區內重要的美食目的地，「澳門銀河」匯聚不同餐飲選擇，涵蓋18個中國地方菜系及13種國際美饌，各適其式，打造無與倫比的美食版圖。
從備受《香港澳門米芝蓮指南》及《黑珍珠餐廳指南》肯定的匠心餐廳，再到地道及休閒餐飲選擇，「澳門銀河」為賓客提供的每一次餐飲體驗都體現對品質與創新的追求。無論是奢華盛宴或輕鬆美饌，賓客皆可於這個一站式度假勝地盡情探索，滿足盛夏味蕾之旅。
正值四年一度全球足球狂熱盛起之時，「澳門銀河」旗下多間餐廳，包括北膳樓及「麗思酒廊」等亦相應推出主題活動。於炎炎夏日，到北膳樓享用兩小時無限暢飲冰凍青島生鮮啤酒搭配東北烤串與火鍋，將熱情由室內延伸到室內。為配合足球賽事，北膳樓也將延長營業時間，與眾同歡。「麗思酒廊」亦因應賽事呈獻中北美洲主題佳餚，包括冰鎮瑪格麗特、塔可、起司餡餅、威士忌雞尾酒、肉汁起司薯條等主辦國風味滿滿的美食，盡享一個活潑好動的六月。「百老匯美食街」更是深夜宵夜的好去處，足球迷可與好友齊聚澳門路屋、@Chill House、李家菜、青洲林記、淵野辺拉麵等餐廳酒吧，盡情投入熱血氛圍，感受美食與足球的雙重魅力。
盛夏花園｜銀河時尚匯的繽紛毛絨花藝盛宴
「澳門銀河」旗下時尚購物地標「銀河時尚匯」，將奢華購物與夏日熱情和諧融合，融薈出柔和精巧的購物氛圍。今個夏日，將化身成大型毛絨花藝裝置點綴而成的夢幻花園。當藝術、時尚與精雕體驗於「澳門銀河」華麗結合，這個夏日將變得舒心放鬆，賓客可慢慢醉心於沉浸式繽紛花園體驗：放慢步調，駐足流連，在光影之間盡情拍攝與深度享受。季節限定禮遇與觸手可及的專屬驚喜，充分展現於「澳門銀河」，即使是購物體驗，亦經過匠心鋪陳，細緻演繹每一刻的尊尚魅力。
賓客將沉浸於一系列氣勢非凡、超越想像的大型毛絨花藝裝置之中。其中，匯聚於時尚大道中的巨型花藝更被巧妙塑造成夢幻熱氣球造型，色彩繽紛、趣味盎然。賓客可隨心步入其中，定格每一個值得分享的動人時刻，創造獨一無二、專屬的個人回憶。
高空之上，一座震撼奪目的巨型花藝氣球凌空懸掛，如夢似幻地構築空間焦點。而精心策劃的花藝主題區，則為探索、休憩與珍藏回憶提供繽紛舞台，將藝術、美學與零售體驗優雅交融，營造出活力盎然、層次豐富的盛夏氛圍。
另外，購物滿指定金額，賓客亦可體驗「澳門銀河」精心準備的一系列動感活動，或到意式風情購物區換取精美毛絨花束，將「澳門銀河」色彩繽紛的盛夏熱情帶回家。
延續動能｜更多精彩專屬體驗
更多精彩玩樂方式，盡在「澳門銀河」
| 盡興聚玩
| 盡興浪玩
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| 盡興酷玩
| 盡興競玩
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有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啓新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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